Bitcoin Spot ETF Yatırımcıları, Büyük Değere Kaybına Rağmen Pozisyonlarını Koruyor

Bitcoin’e dayalı spot ETF’lerdeki yatırımcıların, piyasada yaşanan ciddi geri çekilmeye rağmen pozisyonlarını korudukları gözlemleniyor. Son dönemde ETF’lere yönelik giriş ve çıkışlar ile Bitcoin fiyatındaki değişim arasında belirgin bir ayrışma yaşandığı belirtiliyor.

Spot ETF Piyasasında Durağanlık

Analist Markus Thielen’in paylaştığı grafiğe göre, 2025 yılının sonunda spot Bitcoin ETF’lerine girişler 61,8 milyar dolarla zirveye ulaştı. Bu seviyenin ardından, toplam girişler 54,3 milyar dolara kadar geriledi. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı da önemli oranda değer kaybederek 125 bin dolar seviyesinden 70 bin dolar civarına düştü.

Wall Street Yatırımcılarının Tutumu

Piyasa genelinde büyük satışlar ve zorunlu tasfiyeler yaşanırken, spot ETF yatırımcılarının önemli ölçüde pozisyonlarını koruduğu, yani çıkışların sınırlı kaldığı ifade ediliyor. Thielen, geleneksel finans piyasalarındaki yatırımcıların bu ETF’leri genellikle uzun vadeli portföy varlığı olarak gördüklerini ve ani satışlardan kaçındıklarını aktarıyor.

Spot ETF’lerdeki bu görece durağan tutumun, piyasanın tamamında görülen hızlı tasfiyelerden farklı olduğuna dikkat çekiliyor. ETF bölümünde yer alan fonların genellikle açık şekilde korunmasız olduğu ve likidasyon sürecinin burada gecikmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Thielen’in analizinde, bu “inatçı uzun vadeli tutumun” Wall Street’in büyük oranda pozisyon kapamayı geciktirdiği anlamına gelebileceği vurgulanıyor.

Piyasa İçin Risk Devam Ediyor

Son aylarda ETF’lere yönelik girişlerin durduğu ve hatta negatif seyre geçtiği, buna karşılık Bitcoin fiyatındaki kayıpların sürdüğü kaydediliyor. Analist, yeni alımlar başlamadığı ya da mevcut yatırımcıların satışa yönelmediği sürece piyasadaki baskının sürebileceği görüşünde.

Galaxy Digital’in araştırma biriminin yöneticisi Alex Thorn tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre, Bitcoin’in önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazla değer kaybı yaşayabileceği ve fiyatların tarihsel olarak döngü tabanı olarak görülen uzun vadeli destek seviyelerine yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

Thielen’e göre, ETF’lerdeki mevcut dirençli yapı, piyasanın son düşüşlerden tamamen arınmasını engelliyor ve büyük çaplı bir dengelemenin ertelendiğini düşündürüyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinde yaşanan bu gelişmeler, kurumsal yatırımcıların kripto piyasalarındaki davranış ve tercihlerini yakından izleyenler için dikkat çeken bir tablo ortaya koyuyor.