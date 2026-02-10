Ethereum’da Büyük Sır Çözüldü: Sıfır Bilgi Dönemi Başlıyor

Ethereum ekosistemi ağın temel katmanındaki blok doğrulama süreçlerini kökten değiştirecek stratejik bir teknik güncellemeyle geleceğini şekillendiriyor. Ethereum Vakfı üyesi ladislaus.eth tarafından paylaşılan detaylara göre 2026 yol haritası kapsamında hayata geçirilmesi planlanan L1-zkEVM mimarisi, doğrulayıcıların üzerindeki ağır işlem yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Geleneksel yöntemlerin aksine, ağdaki her bir verinin tekrar tekrar işlenmesi yerine sıfır bilgi kanıtlarının (Zero-Knowledge Proofs) kullanılması, blockchain dünyasında verimlilik çıtasını bambaşka bir noktaya taşıyacak.

Ağın Mimari Dönüşümü ve L1-zkEVM Yol Haritası

Mevcut sistemde Ethereum ağındaki her bir doğrulayıcı düğüm, bir bloğun geçerliliğini onaylamak için içerideki tüm işlemleri bağımsız olarak baştan sona yürütmek zorunda kalıyor. Ağdaki aktivite yoğunlaştıkça bu durum depolama, bant genişliği ve işlemci gücü gereksinimlerini devasa boyutlara ulaştırıyor. L1-zkEVM planı ise bu hantal yapıyı ortadan kaldırarak, doğrulayıcıların işlemleri yeniden gerçekleştirmek yerine sadece işlemin doğru yapıldığını kanıtlayan kriptografik bir belgeyi kontrol etmesini sağlıyor.

Bu devrim niteliğindeki geçişin ilk somut adımı olarak 11 Şubat tarihinde bir çalıştay düzenleniyor. Geliştirici ekiplerin bir araya geleceği bu toplantıda, tasarım süreçlerindeki ilerlemeler ve bir sonraki aşamada atılacak adımlar masaya yatırılacak. Doğrulayıcılar, tüm iş yükünü sırtlanmak yerine sonucun doğruluğunu teyit eden kanıtları inceleyerek saniyeler içinde karar verebilecek.

Söz konusu teknolojik sıçrama, Ethereum’un ölçeklenebilirlik sorununa kalıcı bir çözüm üretirken aynı zamanda donanım bariyerlerini de aşağı çekiyor. İşlem yükünün azalması, ağın daha hızlı çalışmasına ve blok onay sürelerinin kısalmasına imkan tanıyor. Böylece Ethereum, küresel finansal sistemin ihtiyaç duyduğu hıza ve hafifliğe kavuşurken merkeziyetsiz yapısını da korumuş oluyor.

EIP-8025 ile Gelen Esneklik ve Doğrulayıcı Kolaylığı

EIP-8025 önerisi, “İsteğe Bağlı Yürütme Kanıtları” adıyla sisteme dahil edilerek mevcut doğrulama modeline güçlü bir alternatif sunuyor. Bu teklif kapsamında sisteme dahil olan ve “zkAttesters” olarak adlandırılan doğrulayıcılar, tam bir yürütme istemcisi çalıştırmak yerine sadece sıfır bilgi kanıtlarını doğrulama seçeneğine sahip olacak. EIP-8025 sayesinde ağ, eski ve yeni yöntemlerin bir arada çalıştığı esnek bir yapıya bürünürken güvenlikten ödün vermeden gelişimini sürdürecek.

Paylaşılan kanıtlar ağ genelinde dağıtılırken, doğrulayıcılar farklı kaynaklardan gelen belirli sayıdaki eşleşen kanıtı onaylayarak bir bloğu kabul edebilecek. Sistemin sunduğu en büyük avantajlardan biri, standart ev bilgisayarlarıyla dahi doğrulayıcı olunabilmesinin önünü açmasıdır. Yüksek donanım maliyetlerini ortadan kaldıran yaklaşım, katılımcı sayısını artırarak ağın güvenliğini pekiştiriyor ve yazılım çeşitliliğini teşvik ediyor.

Henüz test aşamasında olan yöntemin karşısında, kanıtların hızlı ve kusursuz üretilmesi gibi bazı teknik zorluklar bulunuyor. Geliştiriciler, ağın kanıt sağlayıcılara olan bağımlılığını dengelerken aynı zamanda sistemin güvenilirliğini ve hızını en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ethereum’un bu yeni çehresi, sadece yazılımsal bir güncelleme değil, blockchain katılımını demokratikleştiren küresel bir standart olma adayıdır.