Ethereum (ETH)

Ethereum’da Büyük Sır Çözüldü: Sıfır Bilgi Dönemi Başlıyor

Özet

  • Ethereum, blok doğrulamada işlemleri yeniden yapmak yerine ZK kanıtlarını kullanmaya hazırlanıyor.
  • EIP-8025 güncellemesiyle doğrulayıcılar düşük donanım maliyetiyle ağa daha kolay katılabilecek.
  • 11 Şubat'taki çalıştayla başlayacak süreç ağın hızını ve ölçeklenebilirliğini artırmayı hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Ethereum ekosistemi ağın temel katmanındaki blok doğrulama süreçlerini kökten değiştirecek stratejik bir teknik güncellemeyle geleceğini şekillendiriyor. Ethereum Vakfı üyesi ladislaus.eth tarafından paylaşılan detaylara göre 2026 yol haritası kapsamında hayata geçirilmesi planlanan L1-zkEVM mimarisi, doğrulayıcıların üzerindeki ağır işlem yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Geleneksel yöntemlerin aksine, ağdaki her bir verinin tekrar tekrar işlenmesi yerine sıfır bilgi kanıtlarının (Zero-Knowledge Proofs) kullanılması, blockchain dünyasında verimlilik çıtasını bambaşka bir noktaya taşıyacak.

İçindekiler
1 Ağın Mimari Dönüşümü ve L1-zkEVM Yol Haritası
2 EIP-8025 ile Gelen Esneklik ve Doğrulayıcı Kolaylığı

Ağın Mimari Dönüşümü ve L1-zkEVM Yol Haritası

Mevcut sistemde Ethereum ağındaki her bir doğrulayıcı düğüm, bir bloğun geçerliliğini onaylamak için içerideki tüm işlemleri bağımsız olarak baştan sona yürütmek zorunda kalıyor. Ağdaki aktivite yoğunlaştıkça bu durum depolama, bant genişliği ve işlemci gücü gereksinimlerini devasa boyutlara ulaştırıyor. L1-zkEVM planı ise bu hantal yapıyı ortadan kaldırarak, doğrulayıcıların işlemleri yeniden gerçekleştirmek yerine sadece işlemin doğru yapıldığını kanıtlayan kriptografik bir belgeyi kontrol etmesini sağlıyor.

Bu devrim niteliğindeki geçişin ilk somut adımı olarak 11 Şubat tarihinde bir çalıştay düzenleniyor. Geliştirici ekiplerin bir araya geleceği bu toplantıda, tasarım süreçlerindeki ilerlemeler ve bir sonraki aşamada atılacak adımlar masaya yatırılacak. Doğrulayıcılar, tüm iş yükünü sırtlanmak yerine sonucun doğruluğunu teyit eden kanıtları inceleyerek saniyeler içinde karar verebilecek.

Söz konusu teknolojik sıçrama, Ethereum’un ölçeklenebilirlik sorununa kalıcı bir çözüm üretirken aynı zamanda donanım bariyerlerini de aşağı çekiyor. İşlem yükünün azalması, ağın daha hızlı çalışmasına ve blok onay sürelerinin kısalmasına imkan tanıyor. Böylece Ethereum, küresel finansal sistemin ihtiyaç duyduğu hıza ve hafifliğe kavuşurken merkeziyetsiz yapısını da korumuş oluyor.

EIP-8025 ile Gelen Esneklik ve Doğrulayıcı Kolaylığı

EIP-8025 önerisi, “İsteğe Bağlı Yürütme Kanıtları” adıyla sisteme dahil edilerek mevcut doğrulama modeline güçlü bir alternatif sunuyor. Bu teklif kapsamında sisteme dahil olan ve “zkAttesters” olarak adlandırılan doğrulayıcılar, tam bir yürütme istemcisi çalıştırmak yerine sadece sıfır bilgi kanıtlarını doğrulama seçeneğine sahip olacak. EIP-8025 sayesinde ağ, eski ve yeni yöntemlerin bir arada çalıştığı esnek bir yapıya bürünürken güvenlikten ödün vermeden gelişimini sürdürecek.

Paylaşılan kanıtlar ağ genelinde dağıtılırken, doğrulayıcılar farklı kaynaklardan gelen belirli sayıdaki eşleşen kanıtı onaylayarak bir bloğu kabul edebilecek. Sistemin sunduğu en büyük avantajlardan biri, standart ev bilgisayarlarıyla dahi doğrulayıcı olunabilmesinin önünü açmasıdır. Yüksek donanım maliyetlerini ortadan kaldıran yaklaşım, katılımcı sayısını artırarak ağın güvenliğini pekiştiriyor ve yazılım çeşitliliğini teşvik ediyor.

Henüz test aşamasında olan yöntemin karşısında, kanıtların hızlı ve kusursuz üretilmesi gibi bazı teknik zorluklar bulunuyor. Geliştiriciler, ağın kanıt sağlayıcılara olan bağımlılığını dengelerken aynı zamanda sistemin güvenilirliğini ve hızını en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ethereum’un bu yeni çehresi, sadece yazılımsal bir güncelleme değil, blockchain katılımını demokratikleştiren küresel bir standart olma adayıdır.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BitMine, Ethereum Alımlarını Hızlandırdı: Son Bir Günde 40.000’den Fazla ETH Topladı

Kriptonun Dehasından Şok Çıkış: “Kullandığınız DeFi’ler Aslında Sahte”

Ethereum, Büyük Yatırımcıların Maliyetinin Altında İşlem Görmeye Başladı

ETH, DOGE ve ZEC Tarafında Yüklü Likidasyon Riski: Fiyatlarda Yükseliş Sinyalleri

Ethereum’da Büyük Hesaplaşma: 1.800 Doların Altı Uçurum mu?

Ethereum Grafiğinde Kırılma Noktası: Düşüş Devam Edecek Mi?

Trend Research ve BitMine, Ethereum’daki Sert Düşüşün Ardından Kripto Varlıklarını Azaltıyor

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Spot ETF Yatırımcıları, Büyük Değere Kaybına Rağmen Pozisyonlarını Koruyor
Bir Sonraki Yazı XRP Arzında 2026’ya Doğru: Kilit Açma Mekanizması, Dağıtım ve Net Akışlar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ve ABD Yazılım Hisseleri Arasındaki Yakın Bağ Dikkat Çekiyor
BITCOIN (BTC)
XRP Arzında 2026’ya Doğru: Kilit Açma Mekanizması, Dağıtım ve Net Akışlar
DEFI Web3
Bitcoin Spot ETF Yatırımcıları, Büyük Değere Kaybına Rağmen Pozisyonlarını Koruyor
BITCOIN (BTC)
Binance’ın USD1 Stablecoin’inde Yoğun Hakimiyeti Dikkat Çekiyor
Stabilcoin
Altcoin Stellar’da Büyük Çöküş Kapıda mı? O Seviye Kırılırsa Ortalık Karışacak
Stellar (XLM)
Lost your password?