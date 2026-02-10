DEFIWeb3

XRP Arzında 2026’ya Doğru: Kilit Açma Mekanizması, Dağıtım ve Net Akışlar

Özet

  • XRP arzı 100 milyar ile sabitlenmiş olup, 55 milyar adedi Ripple tarafından kilitli tutuluyor.
  • Aylık en fazla 1 milyar XRP'nin kilidi açılabiliyor, ancak tamamı piyasaya girmiyor.
  • Yakılan işlem ücretleri ve dağıtımın piyasalara etkisi, etkin dolaşımı ve fiyatı belirliyor.
2026 yılında XRP arzının nasıl şekilleneceği, büyük ölçüde Ripple’ın aylık olarak kilitli tutulan (escrow) XRP’leri serbest bırakma kararlarına bağlı. XRP Ledger’da toplam arz, en baştan itibaren 100 milyar adetle sınırlanıyor. Ripple ise bu toplamın 55 milyarını ledger üzerinde kilitlenmiş halde tutarak aylık en fazla 1 milyar XRP’nin serbest kalabileceği bir sistem kurmuş durumda. Kullanılmayan miktarlar tekrar kilitlenebiliyor.

İçindekiler
1 XRP’de Sabit Arz ve Kilitlenmiş Miktar
2 Kilit Açma Süreci ve Piyasa Etkisi
3 Arz Dinamiklerinde Dağıtım ve Net Artışlar
4 Yakım (Ücretler) Gerçekliği ve Likidite Riski

XRP’de Sabit Arz ve Kilitlenmiş Miktar

XRP, merkeziyetsiz bir blok zinciri ağı olan XRP Ledger üzerinde sabit bir maksimum arz ile faaliyet gösteriyor. 100 milyar adetlik bu arz, XRP oluşturulduğu ilk anda tanımlandı. Ripple tarafından başlatılan kilitlenmiş hesap sistemi ise özellikle öngörülebilir bir arz akışını sağlamak için geliştirildi. Bunun sonucunda, her ay maksimum 1 milyar XRP serbest bırakılıyor fakat gerçekte piyasaya giren miktar bundan daha düşük kalabiliyor.

Kilit Açma Süreci ve Piyasa Etkisi

Ripple tarafından tutulan 55 milyar adet XRP, zincir üstünde belli bir takvime göre çözülen birçok kilide paylaştırılmış durumda. Bu süreç sayesinde arz üzerinde öngörülebilirlik oluşturuluyor. Aylık olarak maksimum 1 milyar XRP’nin kilidi açılabiliyor. Dağıtılmayan ya da kullanılmayan bakiyeler, ileri bir tarihe yeni bir kilitleme işlemiyle aktarılıyor. Şubat 2026’nın başında, örneğin 400 milyon ve 100 milyon XRP kilidi açıldıktan sonra, 300 ve 400 milyonluk iki dilim tekrar kilitlenmişti. Bu tür işlemler, piyasa üzerindeki baskının net olarak analiz edilebilmesi için yerinde izleniyor.

Arz Dinamiklerinde Dağıtım ve Net Artışlar

Kilit açma işlemleri, XRP’nin borsalar veya yatırımcılar arasındaki dolaşıma çıkması açısından sadece bir sınırı belirliyor. Asıl etki, bu kilitten çıkan XRP’lerin piyasada fiilen satılıp satılmadığıyla ilişkili. Dağıtılmayan tutarlar tekrar kilitlenerek ileriki aylara aktarılıyor. Net potansiyel arz artışı, açılan miktardan tekrar kilitlenen tutarın çıkarılmasıyla hesaplanıyor. İşlem hacmine göre, kimi aylarda 0-200 milyon, ortalama dağıtımlarda 200-600 milyon, yüksek hacimli dönemlerde ise 600 milyon-1 milyar XRP net olarak piyasaya eklenebiliyor.

XRP’yle ilgili olarak piyasada zaman zaman dolaşan “kilit açma = ihraç” veya “aradaki fark bir balina satışı mıdır?” gibi görüşler bulunuyor. Ancak XRP’nin toplam arzında artış söz konusu değil; kilitten çıkan XRP’ler sadece mevcut arzın dolaşım dinamiklerini değiştiriyor.

Yakım (Ücretler) Gerçekliği ve Likidite Riski

XRP Ledger’daki her işlem bir işlem ücreti gerektiriyor ve bu ücret, token arzının azaltılması amacıyla sistemce geri getirilemez şekilde yakılıyor. En düşük işlem ücreti 0,00001 XRP. Ağda yoğunluk arttığında bu ücret geçici olarak yükselebiliyor. Eylül 2025’te sistemde yaklaşık 14,2 milyon XRP yakıldı, 35,3 milyar XRP hala escro’da tutulurken, dolaşımdaki XRP miktarı 64,6 milyar adedi geçmişti.

Likidite açısından, XRP’nin büyük kısmı hâlâ escro’da veya uzun vadeli yatırımcıların cüzdanlarında bulunuyor. Gerçekten işlem görebilecek miktar (etkin dolaşım), genellikle borsalarda alım satıma açık olan bakiyelerle sınırlanıyor. Büyük tutarların yer değiştirmesi ise piyasanın kısa vadeli oynaklığını etkileyebiliyor.

Çeyrek bazında değerlendirme yapacak olanlar için, likiditede en önemli etkenler, ay boyunca açılan ve tekrar kilitlenen XRP’ler, ağdaki işlem ücretlerinin seviyeleri ve bu XRP’lerin hangi cüzdanlara geçtiğidir.

