Bitcoin ve ABD Yazılım Hisseleri Arasındaki Yakın Bağ Dikkat Çekiyor

Kripto piyasasında geçen yılın ortasından bu yana gözlenen sermaye çıkışı, olumlu etkilere rağmen sürüyor. Son veriler, Bitcoin’in fiyat hareketlerinin özellikle ABD’deki yazılım şirketlerinin hisseleriyle güçlü bir paralellik gösterdiğine işaret ediyor.

Bitcoin’in Yazılım Hisseleriyle Korelasyonu Artıyor

Grayscale’in hazırladığı raporda, 2024 başından itibaren Bitcoin’in yüksek büyüme potansiyelli yazılım hisseleriyle yakın bir şekilde hareket ettiği ortaya kondu. Raporda, BTC’nin bu davranışıyla geleneksel olarak “dijital altın” olarak anılmasından ziyade bir büyüme varlığına dönüştüğü değerlendirmesi yapıldı.

Aynı grafik, son iki yıldır ABD yazılım hisseleriyle Bitcoin’in neredeyse eşzamanlı hareket ettiğini gösteriyor. Bu durumun, iki farklı piyasada benzer faktörlerin etkili olduğuna işaret ettiği belirtiliyor. Grayscale’in analizinde şu ifadeye yer verildi:

Bitcoin’in, son satış dalgasında yazılım hisseleriyle beraber hareket etmesi; düşüşün, kriptoya özgü sorunlardan ziyade büyüme odaklı portföylerde genel risk azaltımının sonucu olduğuna işaret ediyor.

ABD’li Yatırımcıların Rolü ve ETP Hareketleri

Rapor, piyasa üzerindeki satış baskısının büyük ölçüde ABD’li yatırımcılardan kaynaklandığını vurguladı. Bunu destekler şekilde, Bitcoin’in Coinbase borsasında Binance’e kıyasla iskontolu fiyattan işlem gördüğü bildiriliyor.

Bunun yanında, ABD’de işlem gören Bitcoin ETP’lerinden şubat başından itibaren yaklaşık 318 milyon dolar net çıkış yaşandı. Bu çıkışların, fiyatlar üzerinde ilave bir baskı oluşturduğu kaydediliyor.

Özel Kredinin Piyasaya Etkisi ve AI’nın Rolü

Başka analizlerde ise kripto piyasasındaki dalgalanmanın temelinde, özel kredi piyasasının yer aldığı öne sürülüyor. 3 trilyon dolarlık özel kredi sektöründe, son dönemde yapay zekâ gelişmelerinin yeni riskler ortaya çıkardığı anlatılıyor.

Özel kredi, banka dışı finansal kuruluşlarca verilen borçları ifade ediyor. Blue Owl, Ares, Apollo, KKR ve TPG gibi büyük fonlar, genellikle sermaye ihtiyacı yüksek şirketlere daha yüksek faiz oranlarıyla kredi sağlıyor. Yazılım sektörü, bu kredilerin önemli bir kısmını oluşturuyor; PitchBook verilerine göre, bu alandaki yatırımlar BDC işlemlerinin yüzde 17’sine karşılık geliyor ve sektörde önemli bir paya sahip.

Yatırımcılar, Anthropic gibi şirketlerin geliştirdiği yapay zekâ modellerinin geleneksel yazılım talebini azaltabileceği endişesini taşıyor. Bu olası gelişmelerin, yazılım şirketlerinde müşteri kaybına, tekrarlayan gelirlerin düşmesine ve kredi temerrütlerinin artmasına yol açabileceği söyleniyor. UBS, özel kredilerde temerrüt oranının ABD’de yüzde 13’e kadar çıkabileceğine dikkat çekiyor.

Yapay zekânın ne zaman geniş ölçekte bir etki yaratacağı kesin olmamakla birlikte, bu eğilimin bu yıl daha da hızlanacağı öngörülüyor.

Piyasalarda özel kredinin baskılandığı dönemlerde, yeni krediler azalıyor, erken geri ödeme talepleri artıyor ya da varlık satışları gerçekleşiyor. Bu tür önlemlerin, yazılım hisselerini olumsuz etkilemesinin yanında, kripto piyasasına da yansıdığı belirtiliyor. Coinbureau adlı kripto eğitim platformunun Araştırma Direktörü Dan, 2025 ortasından itibaren bu baskının etkisini gösterdiğine dikkat çekiyor.

Bitcoin’in yazılım hisseleriyle güçlü korelasyonu var; bunun temel sebebi ise hem yazılım hem de kripto alanında yoğun biçimde yer alan ve 2025 ortasından itibaren baskı altında olan özel kredi piyasası.

Analistlerin ortak görüşü, özel kredide yaşanan stresin, yatırımcıların gözünden kaçabilen ancak kripto piyasasında fiyatlar üzerinde etkili olan bir unsur olduğuna işaret ediyor. Ayrıca AI alanındaki ilerlemelerin, kripto varlıklar için yeni riskler doğurabileceği vurgulanıyor.