Popüler Altcoin’de Balinalar Neden Satmıyor? LINK’te 8 Dolar Bilmecesi Çözüldü

Kripto para piyasasında esen sert rüzgarlar altcoin Chainlink’in (LINK) fiyatını da beraberinde sürükleyerek günlük bazda %3’lük bir kayba yol açtı. Bitcoin ve majör altcoin’lerdeki geri çekilmenin tetiklediği bu hareket, yatırımcıların makro belirsizlikler sebebiyle risk iştahını azaltmasıyla bugün borsalara yansıdı. Ancak hacimlerdeki sakinlik, bu düşüşün panik satışından ziyade kontrollü bir portföy rotasyonu olduğunu kanıtlıyor.

Blockchain İçi Verilerinde Sakinlik Hakim

Fiyat tablosundaki aşağı yönlü ivme Blockchain içindeki verilerle karşılaştırıldığında oldukça dengeli bir tablo sunuyor. Cryptoquant tarafından sağlanan güncel rakamlar, merkezi borsalardaki LINK coin rezervlerinin artmak yerine düşüş eğilimini koruduğunu gösteriyor. Büyük ölçekli yatırımcıların varlıklarını borsalara taşımaması, kurumsal ellerin henüz satış yönlü bir niyet taşımadığını ortaya koyuyor. Genellikle sert düşüşlere eşlik eden rezerv artışı bu kez yaşanmazken, mevcut satışların daha çok kısa vadeli spekülatörlerden kaynaklandığı anlaşılıyor.

Spot hacim balonu verileri ise piyasadaki kararsızlığı perçinleyen bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor. Borsalardaki işlem yoğunluğu, geçmişteki yüksek volatilite dönemlerine kıyasla belirgin şekilde azaldı. Büyük alım veya satım emirlerinin eksikliği, alıcıların geri çekildiğini ancak satıcıların da fiyatı aşağı itmek için agresifleşmediğini gösteriyor. Bu tür hacim daralmaları, piyasanın yeni bir yön belirlemeden önce denge arayışında olduğunu ve büyük bir patlamanın yaklaştığını işaret eder.

Chainlink özelinde görülen bu Blockchain içi direnç piyasanın genelindeki “riskten kaçış” modunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Varlık sahiplerinin uzun vadeli pozisyonlarını koruması, fiyatın bir serbest düşüşe geçmesini engelliyor. Dolayısıyla, mevcut tablo bir teslimiyetten ziyade, fiyatın talep bölgelerine çekilerek yeniden güç toplama süreci olarak okunabilir.

Kritik Destek Seviyesi ve Gelecek Senaryoları

Teknik açıdan bakıldığında LINK coin düzenli bir geri çekilme ile birlikte hayati önem taşıyan bir talep bölgesine yaklaşıyor. Fiyatın daha yüksek zaman dilimlerinde henüz yeni bir “düşük dip” yapmamış olması, ana yükseliş yapısının tamamen bozulmadığı anlamına geliyor. Yine de kısa vadede reddedilen yüksek seviyeler, fiyatı destek noktalarına doğru sıkıştırmaya devam ediyor. Şu anki piyasa koşullarında tüm gözler altcoin için kader anını temsil eden 8 dolar seviyesinde toplanmış durumda.

Bu destek seviyesinin korunması, piyasadaki toparlanma umutlarını canlı tutarak LINK’in hızlı bir geri dönüş yapmasını sağlayabilir. 8 doların üzerinde kalındığı sürece mevcut geri çekilme sağlıklı bir düzeltme olarak kalacaktır. Ancak bu hattın aşağı yönlü kırılması durumunda, satış baskısının derinleşerek fiyatı önce 7 dolara, ardından 6 dolara kadar sürüklemesi kaçınılmaz görünüyor. Yatırımcılar, destek bölgesindeki tepkiyi izleyerek pozisyonlarını revize etmek için beklemeye geçti.

Halihazırda yaşanan bu sıkışma, fiyatın çöktüğü değil, aksine kritik bir sınavdan geçtiği anlamına geliyor. Boğaların 8 doların üzerinde göstereceği direnç, Chainlink’in orta vadeli kaderini belirleyecek ana unsur olacak. Hacimlerin bu bölgede yeniden artmaya başlaması, yön tayini açısından en güçlü sinyal niteliği taşıyacaktır.