Ethereum Foundation ve SEAL, Kripto Dolandırıcılıklara Karşı Güçlerini Birleştirdi

Ethereum Foundation, merkezi İsviçre’de bulunan ve açık kaynak teknolojilerine katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor. Vakıf, kripto ekosisteminde güvenliği artırmak amacıyla faaliyet gösteren Security Alliance (SEAL) adlı kar amacı gütmeyen kuruluş ile yeni bir işbirliği başlattı. Bu ortaklık, Ethereum kullanıcılarının sıkça maruz kaldığı dijital saldırılara karşı güvenlik önlemlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

“Trillion Dollar Security” Girişimi ve Amaçları

İki kurum arasında kurulan işbirliği, SEAL’ın “Trillion Dollar Security” adlı girişimi kapsamında yürütülüyor. Bu girişim, Ethereum ağı üzerindeki kötü amaçlı aktörleri önceden tespit edip etkisiz hale getirme ve saldırıların yayılmasını önleme hedefini taşıyor. SEAL, girişimin duyurulmasından sonra Ethereum Foundation tarafından desteklenen bir güvenlik mühendisinin, platforma özel dijital tehditleri izlemeye ve tespit etmeye odaklandığını belirtti.

Güvenlik Mühendisinin Rolü ve Kapsamlı Koruma

Yeni dönemde, Ethereum Foundation’ın finanse ettiği tam zamanlı bir güvenlik mühendisi, SEAL’ın istihbarat ekibiyle koordineli çalışacak. Mühendis; siber saldırı yöntemlerini analiz etme, drainer operasyonlarını tespit etme ve Ethereum ekosistemindeki savunma mekanizmalarını güçlendirme üzerinde yoğunlaşacak. SEAL’ın açıklamasına göre kuruluş, kripto kullanıcılarını korumak için tehdit istihbaratını paylaşmaya, olaylara birlikte müdahale etmeye ve sistem açıklarını bildiren beyaz şapkalı hackerları hukuki olarak desteklemeye önem veriyor.

Ethereum Foundation tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Security Alliance, saldırılara karşı önemli çalışmalar yürüttü ve bu çabalar sayesinde ekosistemde önemli ölçüde fayda sağlandı.

Son yıllarda kripto alanındaki dolandırıcılık yöntemleri giderek daha sofistike hale geldi. Maliyetli saldırıların çoğu, gerçek kripto platformlarını taklit eden sahte internet siteleri ve e-posta mesajları yoluyla gerçekleştiriliyor. Kullanıcılardan cüzdan işlemleri için onay almaya çalışan bu kişiler, kullanıcıların farkında olmadan dijital varlıklarını kaybetmelerine yol açabiliyor.

Yeni Güvenlik Paneliyle Ekosistem Riskleri İzleniyor

Başlatılan yeni panel, Ethereum ekosisteminde kullanıcı deneyimi, akıllı sözleşmeler, altyapı ve bulut hizmetleri, konsensüs protokolü, olaylara müdahale ve sosyal yönetim gibi altı temel başlıkta güvenlik seviyesini ölçmeye imkan veriyor. Her bir kategori kapsamında birden fazla risk kontrolü izleniyor ve acil önlem gerektiren noktalar öne çıkarılıyor.

Kripto güvenlik şirketi ScamSniffer’ın verilerine göre drainer ve kimlik avı saldırıları, zaman içinde toplamda yaklaşık 1 milyar dolarlık bir kayba yol açtı. Son dönemde ise SEAL ve diğer güvenlik araştırmacılarının çalışmalarıyla 2025 yılında bu kayıplar 84 milyon dolara kadar düştü. Bu rakam, bugüne kadarki en düşük seviye olarak kayda geçti.

SEAL, Ethereum Foundation ile yapılan bu işbirliğinin bir başlangıç olarak görülmesi gerektiğini belirterek, benzer güvenlik destek modellerinin başka blokzincir platformlarında da yaygınlaştırılması için açık olduklarını aktardı.