Binance’ın USD1 Stablecoin’inde Yoğun Hakimiyeti Dikkat Çekiyor

Özet

  • Binance, USD1 stablecoin’in dolaşımdaki arzının yüzde 87’sini kontrol ediyor.
  • Bu durum, şeffaflık eksikliği ve kontrolün el değiştirmesi açısından endişe oluşturuyor.
  • Düzenleyici geçmiş ve belirsizlikler, USD1’in geleceğiyle ilgili soruları artırıyor.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance, son verilere göre Trump destekli World Liberty Financial’e bağlı USD1 adlı stablecoin’in büyük kısmını elinde bulunduruyor. USD1’in toplam piyasa değerinin neredeyse yüzde 87’sinin Binance’in kontrolündeki cüzdanlarda veya kullanıcı varlıklarında toplandığı belirtiliyor.

İçindekiler
1 Binance’ın USD1’deki Artan Etkisi
2 USD1’in Rezervlerinde Önemli Değişim
3 Şeffaflık ve Kontrol Endişeleri

Binance’ın USD1’deki Artan Etkisi

Şirketin USD1’e etkisi, Ocak ayı sonunda başlatılan bir kampanyayla daha da arttı. Binance, USD1 sahiplerine, World Liberty Financial tarafından çıkarılan WLFI tokenlarından toplam 40 milyon dolarlık bir dağıtım düzenledi. Bu kampanya ile kullanıcıların USD1’lerini platformda tutmaya teşvik edildiği ve kısa süre sonra yaklaşık 40 milyon dolarlık WLFI tokenının doğrudan Binance’e aktarıldığı ifade ediliyor.

USD1’in Rezervlerinde Önemli Değişim

Geçmiş dönemde ise, 2025 Mayıs ayında Abu Dabi merkezli MGX yatırım şirketi, Binance’e 2 milyar dolar değerinde USD1 göndererek yatırım yaptı. Bu işlem, stablecoin’in önemli miktarda rezervinin Binance’e aktarılmasına yol açtı. Aynı zamanda World Liberty Financial’ın da bu işlem sayesinde faiz gelirleri elde ettiği bildirildi.

Binance ayrıca Aralık ayında, BUSD adlı stablecoin’ini sonlandırırken, bu dijital varlığın teminatını USD1’e dönüştürdüğünü açıkladı. Bu hamleyle USD1, şirketin teminat yapısına entegre edildi ve platformun ekosistemine daha sıkı bağlandı.

Şeffaflık ve Kontrol Endişeleri

Binance’in USD1 üzerindeki bu hakimiyeti bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. 4,7 milyar dolarlık USD1’in ne kadarının şirketin kendi varlığı olduğu, ne kadarının müşteri fonlarından oluştuğu konusunda netlik bulunmuyor. Eski SEC danışmanı Corey Frayer, bu durumun stablecoin’in gerçek kontrol noktasını belirlemeyi güçleştirdiğini belirtiyor.

“Bu kadar büyük tutarın kime ait olduğunu görememek, dolaşımdaki arzın nasıl yönetildiği konusunda ciddi belirsizlik yaratıyor.” ifadelerine yer veriliyor.

Şirketin geçmişte yaşadığı regülasyon sorunları da incelemelerin odak noktası haline geldi. Binance, 2023 yılında ABD’deki düzenleyici kurumlarla yaptığı anlaşma sonrası ülkedeki pazarından çekildi. 2025’te ise SEC’in Binance’e açtığı dava, USD1’in platformda listelenmesinden kısa süre sonra sona erdi.

Aynı yıl, ABD eski başkanı Donald Trump’ın, şirketin kurucusu olan Changpeng Zhao’ya af çıkarması da dikkatle izlenen gelişmeler arasında yer alıyor. Binance’in ABD’deki bağlı kuruluşunun ise yalnızca 1.119 dolar değerinde USD1 tuttuğu bildiriliyor; bu da esas kullanımın ABD dışındaki kullanıcılar üzerinden gerçekleştiğine işaret ediyor.

