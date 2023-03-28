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ABD’deki bankacılık krizi kontrol altına alınırsa, Bitcoin (BTC) ve altcoinlerde düşüş gözlenecek mi? İşte piyasalarda öne çıkan bazı altcoinlerin fiyat analizi!

Bitcoin (BTC)

Bitcoin son birkaç gün içinde 29.000 doların üzerine çıkamadı, ancak boğalar gücünü korumaya devam ediyor. Fiyatın 25.250 dolarlık kırılma seviyesine düşmesine bile izin vermediler. Pozitif bölgede yükselen 20 günlük EMA ve göreceli güç endeksi (RSI), en az direnç yolunun yukarıya doğru olduğunu gösteriyor.

Boğalar fiyatı 29.000 doların üzerine çıkarırsa, BTC/USDT paritesi hızla 32.500 dolara tırmanabilir. Bu seviye, ayılar tarafından keskin satışlara tanık olabilir, ancak alıcılar bu engeli aşarsa parite 40.000 dolara yükselebilir. Fiyat 25.250 doların altına düşerse bu olumlu görüş yakın vadede geçersiz olabilir. Sonrasında cesaretlenen ayılar daha sonra pariteyi 200 günlük SMA’ya düşürmeye çalışabilir.

Ethereum (ETH)

25 Mart’ta 20 günlük EMA’dan sıçradı ancak boğalar 1.857 dolardaki genel dirence meydan okuyamadı. Bu, ayıların satış yaptığını gösterebilir. Satıcılar, fiyatı tekrar 20 günlük EMA’nın ve yatay desteğin 1.680 doların altına düşürmeye çalışabilir. Bunu başarırlarsa, ETH/USDT paritesi 1.600 dolara kadar gerileyebilir. Belirtilen durum, boğaların savunması için önemli bir seviye çünkü bu destek kırılırsa parite 200 günlük SMA’ya düşebilir. Alternatif olarak, fiyat 20 günlük EMA’dan geri dönerse, boğaların küçük düşüşlerde alım yapmaya devam ettiğini gösterebilir. Parite daha sonra 1.857 dolarlık sert genel dirence yükselebilir. Bu engel aşılırsa, parite 2.000 dolara ve ardından 2.200 dolara sıçrayabilir.

Ripple (XRP)

Boğalar, hareketli ortalamaları desteğe çevirdi ve XRP’deki toparlanmayı sürdürmeye çalıştı. Ancak, 27 Mart grafiğindeki uzun fitilden görüldüğü gibi, daha yüksek seviyeler keskin satışları çekiyor. Ayılar bir kez daha XRP/USDT paritesini hareketli ortalamalara çekmeye çalışabilir. Fiyat 20 günlük EMA’dan geri dönerse, alıcıların daha düşük seviyelerde biriktiğinin işareti olabilir. Sonrasında boğalar daha sonra üst bölgeyi temizlemek için bir kez daha girişimde bulunabilir. Varsayım gerçekleşirse, parite 0,65 dolara ve sonunda 0,80 dolara yükselebilir. Öte yandan, fiyat hareketli ortalamaların altına düşerse, ayıların tekrar kontrolü ele aldığının göstergesi olabilir. Parite daha sonra 0,36 dolara kadar gerileyebilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin son birkaç gündür 200 günlük SMA ile 0,07 dolar yatay destek arasında gidip geliyor. 20 günlük EMA ve orta noktanın hemen altındaki RSI, ne boğalara ne de ayılara net bir avantaj sağlamıyor. Bu durum DOGE/USDT paritesinin aralık içinde biraz daha zaman geçirebileceğini gösterebilir. Aralık içinde geçirilen süre ne kadar uzun olursa, ondan nihai kopuş o kadar güçlü olacaktır. Öte yandan fiyat 0,07 doların altına gerilerse, parite düşüşünü 0,06 dolara ve ardından 0,05 dolara yakın kritik desteğe uzatabilir. Bunun yerine fiyat 200 günlük SMA’nın üzerine çıkarsa, parite 0,10 ila 0,11 dolar direnç bölgesine yükselebilir.

Solana (SOL)

Solana 24 Mart’ta 20 günlük EMA’nın altına düştü. Alıcılar, 25 ve 26 Mart’ta fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarmaya çalıştı ama ayılar yerlerini korudu. Bu, ayıların 20 günlük EMA’yı dirence çevirmeye çalıştığını gösterebilir. Fiyat 20 doların altında kalırsa, SOL/USDT paritesi kritik destek bölgesi olan 18,70 dolardan tekrar test edebilir. Ayrıca bu seviye alımları çekebilir, ancak boğalar fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarmazsa, 15.28 dolara düşme olasılığı artar. Bu varsayımın aksine, fiyat mevcut seviyeden yukarıya doğru dönerse ve düşüş trendi çizgisinin üzerine çıkarsa, düşüş trendinin sona ermiş olabileceğini gösterecektir. Parite önce 27 dolara yükselebilir ve daha sonra 39 dolara yükselmeye çalışabilir.