İşte Kripto Paralarda Ayın İlk İncelemesi! Bugün Herkes Mutlu! Kripto Paralarda Piyasa Yemyeşil!

Kripto para fiyatları 1 Aralık günü pozitif görünümle güne başladı. Özellikle, kripto paralarda, düzenleyici engeller ve diğer faktörlerin etkisiyle, yatırımcıların duyarlılığı arttı ve hafta boyunca dalgalı bir fiyat görünümü ortaya çıktı.

Bu duruma rağmen, Aralık ayının başlangıcı, kripto fiyatlarındaki artışı da beraberinde getirmiş görünüyor. Bu durum kripto para yatırımcılarının güveninin arttığına işaret ediyor olabilir.

Kripto Paralarda Son Durum

İlginç bir şekilde, kripto fiyatları 30 Kasım Perşembe gününün ardından açıklanan verilerin ışığında olumlu bir ivmeyle hareket etmeye başladı. Özellikle, Bitcoin fiyatı Aralık ayına olumlu bir görünümle başladı ve son 24 saat içinde fiyatında %1,27 artış gerçekleşti.

Gerçekleşen artışa bağlı olarak fiyatı ise 38.183,11 dolar oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca ise kripto paranın fiyatı %2’nin üzerinde fiyat yükselişine ev sahipliği yaptı.

Öte yandan, altcoin’lerin öncüsü konumunda bulunan Ethereum fiyatı yazım sırasında %1,78’lik artışla 2.098,65 dolara yükselirken, son 24 saatteki işlem hacmi %5,32 artışla 9,31 milyar dolar oldu. Yine aynı zamanda diliminde, XRP fiyatı %0,50 artışla 0,6093 dolara yükselirken, dünkü elde ettiği hacimde %4,46 düşüş yaşandı ve 983,18 milyon dolara geriledi.

Yatırımcıların geçtiğimiz ay boyunca desteklediği Solana fiyatı son 24 saatte %1,71’lik artış yaşadı ve 60,60 dolardan işlem görüyordu. Bu süreçte bir günlük işlem hacmi %33,54 düşüşle 1,31 milyar dolara kadar geriledi. Yine ilk 10 kripto para içerisinde bulunan Cardano’nun fiyatı ise yazım saati itibariyle %0,84 yükselişle 0,3798 dolardan işlem görüyordu.

Dogecoin fiyatı %1,07 yükselişle 0,08434 dolara yükseldi. İşlem hacminde de gözle görülür bir artış yaşandı ve %9,53 artışla 664,61 milyon dolara ilerledi. Bunun yanı sıra rakibi, Shiba Inu fiyatı yazım sırasında %0,48 yükselişle 0,00000834 dolardan alıcı buluyordu. Pepe Coin fiyatı, Aralık 1’de %2,01 arttı ve yazım saatinde 0.000001105 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Günün Kazandıran Altcoin’leri

Celestia (TIA), geniş kripto piyasası koşullarında yaşanan yükselişe dahil oldu ve bugün en çok yükselenler arasında yer aldı. Bu arada, Celestia fiyatı %10 artışla 7 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte oluşan işlem hacmi %19,69 artışla 163,89 milyon dolara yükseldi.

Günün yine dikkat çeken altcoin’lerinden bir tanesi olan Render, 1 Aralık Cuma günü en çok kazanan bir diğer kripto oldu ve düne göre fiyatına %6 artarken, yazım saatinde 3,67 dolardan işlem gördü. SEI fiyatı 1 Aralık’ta %4,27 yüseklişle 0,2489 dolardan görüyordu. Son 24 saatlik süreçte işlem hacmi %38,18 düşüş yaşadı ve 322,64 milyon dolara geriledi.