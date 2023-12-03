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Bitcoin Fiyatındaki Son Yükseliş Bu 2 Altcoin’i Ok Gibi Fırlattı!

Özet

  • Bitcoin fiyatı 40 bin doların yakınında işlem görerek yükselişini sürdürüyor.
  • Bitcoin'deki son yükselişe Ethereum'un ETH'si ve Chainlink'in LINK'inin tepkisi sert oldu.
  • ETH 2 bin 150 doların üzerinde ve LINK ise 16 doların üzerinde fiyatlanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Ethereum ve Chainlink, ETH’nin 2 bin 150 doların üzerinde ve LINK‘in 16 doların üzerinde işlem görmesiyle günlük zaman diliminde en iyi performans gösteren iki yüksek piyasa değerli altcoin arasında yer alıyor. En büyük kripto para Bitcoin‘in BTC’si ise 39 bin doların üzerine yaptığı son hamlesi sonrası bu seviyenin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.

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Bitcoin Fiyatı 40 Bin Dolara YaklaştıLINK Rallisine Devam Ederken Onu ETH Takip Ediyor

Bitcoin Fiyatı 40 Bin Dolara Yaklaştı

Bir haftadan kısa bir süre önce Bitcoin’in fiyat hareketleri oldukça sınırlı ve zayıftı. En büyük kripto para dönemde birkaç kez 37 bin doların altına düşmüştü, ancak daha sonra boğalar sahalara geri dönerek fiyatı yukarı ittiler. Fiyatı sert bir şekilde yukarı iten boğaların bu desteğiyle BTC’nin fiyatı bir gün içinde bin doların üzerinde arttı. İlk denemede 38 bin dolar seviyesini aşamayan ve hafta ortasında bu seviyenin altında işlem gören Bitcoin, nihayet bu eşiği aştı.

Boğaların fiyatı artırmak için baskı kurmaya devam etmeleri en büyük kripto paranın sakin başladığı Cumartesi günün akşam saatlerinde 39 bin doların üzerine çıkmasını sağladı. Fiyattaki bu hareket sonrası BTC‘nin fiyatı 40 bin dolar eşiğine dayandı ve bu yükselişle milyonlarca dolarlık short pozisyonlar tasfiye oldu.

Şu anda Bitcoin’in fiyatı 40 bin dolar seviyesinden yaklaşık 500 dolar uzakta işlem görüyor. Piyasa değeri 770 milyar doların üzerine çıkarken, piyasa üzerindeki hakimiyeti hala yüzde 52’de duruyor.

Chainlink’in LINK’i Cumartesi günü yüzde 7’lik bir artışın ardından 15 doları aşarak son 24 saatin en iyi performans gösteren yüksek piyasa değerli altcoin’i oldu. LINK, görece sınırlı olsa da son 24 saat içinde yükselişini sürdürdü. Altcoin‘in fiyatı bu dönemde yüzde 2,5 arttı ve şu anda 16 doların üzerinde işlem görüyor.

En büyük altcoin Ethereum’un ETH‘si ise yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasından kayda değer çıkış yaparak son 24 saatte fiyatını yüzde 3’ün üzerinde artırdı ve bu yazının hazırlandığı sırada 2 bin 150 doların üzerinde seyrediyor. XRP, SOL, ADA, DOGE, TON ve DOT‘un fiyatı sınırlı kazançlarla yeşil renkte işlem görürken, BNB, TRX ve AVAX‘ın fiyatı sınırlı kazançlarla kırmızı renkte işlem görüyor.

Haftalık zaman diliminde ise durum oldukça farklı. Terra ekosistem token’leri USTC ve LUNC üç haneli yüzdelerle yükseldiler. USTC için haftalık zaman dilimindeki artış yüzde 272 oranında gerçekleşti. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri ise yalnızca bir gecede 20 milyar dolar arttı ve 1.5 trilyon dolar eşiğine dayanmış durumda.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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