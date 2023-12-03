Bu Listede Dogecoin, XRP, Shiba ve AVAX Yok! Makineler Bu 3 Altcoin’in Patlamasını Bekliyor!

Kripto para piyasasında yeni bir baş döndürücü boğa piyasasının etkileri görülmeye devam ederken, başta en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve en büyük altcoin Ethereum (ETH) olmak üzere birçok coin ve token’in fiyatları yeni zirvelere çıktı. Kripto para yatırımcıları her an bir altcoin sezonunun başlayacak olmasına odaklanmış durumda ve bu onları en iyi altcoin’i bulmaya itiyor.

Yapay Zeka Sohbet Robotu ChatGPT’den 3 Altcoin Seçmesi İstendi

Bitcoin‘in fiyatının yılın en yüksek seviyesine 39 bin 678 dolarla çıkması ve kripto para piyasasının toplam değerinin 1.426 trilyon doları aşarak 1.5 trilyon dolara dayanması altcoin piyasasında boğa piyasası beklentisini artırdı. Bitcoin Dominans Endeksi (BTC.D), kripto para piyasası üzerinde yüzde 53’lük bir paya sahip ve altcoin sezonu bekleyen yatırımcılar önümüzdeki günlerde veya haftalarda bu durumun değişmesini, Bitcoin’in piyasa değerinin düşerek altcoin’lere akmasını bekliyor.

Bu beklentiden hareketlerle altcoin‘lerde muhtemel bir altcoin sezonu için bir içgörü arayışına girildi ve viral yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’ye başvuruldu. ChatGPT‘ye “Bana gelecek altcoin sezonu için muhakkak satın alınmalı dediğin 3 altcoin seç. Diğer altcoin’leri geride bırakma olasılıkları yüksek olsun. 3 farklı yatırımcı profili için seçimlerde bulun: 1 konservatif, 1 agresif ve 1 aşırı agresif. Seçimlerini kısa bir paragraf ile açıkla” denildi. Yapay zeka üç farklı yatırımcı profili için üç altcoin seçti.

Konservatif Altcoin Yatırımı: Ethereum (ETH)

Yapay zeka konservatif altcoin yatırımı isteyenler için Ethereum’u (ETH) seçti. Bu da en büyük akıllı sözleşme platformu olarak Ethereum’un güçlü bir seçenek olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Ethereum 2.0 güncellemesi ile Proof of Stake (PoS) konsensüs mekanizmasına tam geçişin tamamlaması, Ethereum’un geliştirilmiş ölçeklenebilirlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik vaat etmesine neden oluyor. Ethereum’un geniş benimsenmesi ve merkeziyetsiz uygulama (dApp) ekosisteminin sürekli büyümesi, uzun vadeli potansiyelini destekliyor. Piyasadaki aşırı volatiliteye rağmen, Ethereum’un Blockchain alanındaki temel rolü, diğer altcoin’lere göre bir ölçüde istikrar sağlıyor.

Agresif Altcoin Yatırımı: Polkadot (DOT)

ChatGPT, agresif altcoin yatırımı isteyenler için Polkadot‘u (DOT) seçti. Polkadot, farklı Blockchain’ler arasında etkileşim olanağı sağlayarak, önceden uyumsuz ağlar arasında veri ve değer transferine izin veriyor.

Agresif yatırımcılar için DOT, çeşitli Blockchain projelerini birleştirmek ve temel almak için potansiyel sunan bir yatırım olarak görünüyor. Benzersiz parachain yapısı, Web3 Vakfı’nın güçlü desteği ve aktif geliştirme topluluğu DOT‘un muhtemel bir altcoin sezonunda değerini artırma olasılığını artırıyor. Daha fazla parachain devreye alındıkça DOT’un kullanım ve talep hızla artabilir.

Aşırı Agresif Altcoin Yatırımı: Solana (SOL)

Öte yandan yapay zeka, aşırı agresif altcoin yatırımı isteyenler için Solana‘yı (SOL) seçti. Solana, yüksek hızlı ve düşük maliyetli işlemleri hedefleyen yüksek işlem kapasiteli bir Blockchain olarak öne çıkıyor. Yüksek ölçekli merkeziyetsiz uygulamaları destekleme hedefi bulunan Solana, hızlı blok süreleri ve Proof of History gibi birkaç yenilikçi yönü ile biliniyor.

Solana ağı yakın geçmişte birtakım teknik sorunlar ve uzun süreli ağ kesintileri ile gündeme gelmiş olmasına rağmen, ağın bu sorunların çözülmesi için sürekli olarak geliştiriliyor oluşu ve geliştiricileri ile kullanıcıları çekmeye devam etmesi halinde riski tolere edebilen yatırımcılar için yüksek ödül sunabilir.