ALTCOIN

Bu Listede Dogecoin, XRP, Shiba ve AVAX Yok! Makineler Bu 3 Altcoin’in Patlamasını Bekliyor!

Özet

  • Viral yapay zeka sohbet robotu ChatGPT muhtemel bir altcoin sezonunda öne çıkmasını beklediği 3 altcoin'i seçti.
  • ChatGPT muhtemel bir altcoin sezonunda Ethereum (ETH), Polkadot (DOT) ve Solana'nın (SOL) büyük bir çıkış yapmasını bekliyor.
  • Listede yer alan Solana özellikle yüksek hız ve inovatif yaklaşımıyla dikkat çekiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Kripto para piyasasında yeni bir baş döndürücü boğa piyasasının etkileri görülmeye devam ederken, başta en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve en büyük altcoin Ethereum (ETH) olmak üzere birçok coin ve token’in fiyatları yeni zirvelere çıktı. Kripto para yatırımcıları her an bir altcoin sezonunun başlayacak olmasına odaklanmış durumda ve bu onları en iyi altcoin’i bulmaya itiyor.

İçerikler
Yapay Zeka Sohbet Robotu ChatGPT’den 3 Altcoin Seçmesi İstendiKonservatif Altcoin Yatırımı: Ethereum (ETH)Agresif Altcoin Yatırımı: Polkadot (DOT)Aşırı Agresif Altcoin Yatırımı: Solana (SOL)

Yapay Zeka Sohbet Robotu ChatGPT’den 3 Altcoin Seçmesi İstendi

Bitcoin‘in fiyatının yılın en yüksek seviyesine 39 bin 678 dolarla çıkması ve kripto para piyasasının toplam değerinin 1.426 trilyon doları aşarak 1.5 trilyon dolara dayanması altcoin piyasasında boğa piyasası beklentisini artırdı. Bitcoin Dominans Endeksi (BTC.D), kripto para piyasası üzerinde yüzde 53’lük bir paya sahip ve altcoin sezonu bekleyen yatırımcılar önümüzdeki günlerde veya haftalarda bu durumun değişmesini, Bitcoin’in piyasa değerinin düşerek altcoin’lere akmasını bekliyor.

Bu beklentiden hareketlerle altcoin‘lerde muhtemel bir altcoin sezonu için bir içgörü arayışına girildi ve viral yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’ye başvuruldu. ChatGPT‘ye “Bana gelecek altcoin sezonu için muhakkak satın alınmalı dediğin  3 altcoin seç. Diğer altcoin’leri geride bırakma olasılıkları yüksek olsun. 3 farklı yatırımcı profili için seçimlerde bulun: 1 konservatif, 1 agresif ve 1 aşırı agresif. Seçimlerini kısa bir paragraf ile açıkla” denildi. Yapay zeka üç farklı yatırımcı profili için üç altcoin seçti.

Konservatif Altcoin Yatırımı: Ethereum (ETH)

Yapay zeka konservatif altcoin yatırımı isteyenler için Ethereum’u (ETH) seçti. Bu da en büyük akıllı sözleşme platformu olarak Ethereum’un güçlü bir seçenek olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Ethereum 2.0 güncellemesi ile Proof of Stake (PoS) konsensüs mekanizmasına tam geçişin tamamlaması, Ethereum’un geliştirilmiş ölçeklenebilirlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik vaat etmesine neden oluyor. Ethereum’un geniş benimsenmesi ve merkeziyetsiz uygulama (dApp) ekosisteminin sürekli büyümesi, uzun vadeli potansiyelini destekliyor. Piyasadaki aşırı volatiliteye rağmen, Ethereum’un Blockchain alanındaki temel rolü, diğer altcoin’lere göre bir ölçüde istikrar sağlıyor.

Agresif Altcoin Yatırımı: Polkadot (DOT)

ChatGPT, agresif altcoin yatırımı isteyenler için Polkadot‘u (DOT) seçti. Polkadot, farklı Blockchain’ler arasında etkileşim olanağı sağlayarak, önceden uyumsuz ağlar arasında veri ve değer transferine izin veriyor.

Agresif yatırımcılar için DOT, çeşitli Blockchain projelerini birleştirmek ve temel almak için potansiyel sunan bir yatırım olarak görünüyor. Benzersiz parachain yapısı, Web3 Vakfı’nın güçlü desteği ve aktif geliştirme topluluğu DOT‘un muhtemel bir altcoin sezonunda değerini artırma olasılığını artırıyor. Daha fazla parachain devreye alındıkça DOT’un kullanım ve talep hızla artabilir.

Aşırı Agresif Altcoin Yatırımı: Solana (SOL)

Öte yandan yapay zeka, aşırı agresif altcoin yatırımı isteyenler için Solana‘yı (SOL) seçti. Solana, yüksek hızlı ve düşük maliyetli işlemleri hedefleyen yüksek işlem kapasiteli bir Blockchain olarak öne çıkıyor. Yüksek ölçekli merkeziyetsiz uygulamaları destekleme hedefi bulunan Solana, hızlı blok süreleri ve Proof of History gibi birkaç yenilikçi yönü ile biliniyor.

Solana ağı yakın geçmişte birtakım teknik sorunlar ve uzun süreli ağ kesintileri ile gündeme gelmiş olmasına rağmen, ağın bu sorunların çözülmesi için sürekli olarak geliştiriliyor oluşu ve geliştiricileri ile kullanıcıları çekmeye devam etmesi halinde riski tolere edebilen yatırımcılar için yüksek ödül sunabilir.

You Might Also Like

Chainlink Yükselişi Devam Edecek mi? İki Ana Başlıkta LINK Yükselişini İnceliyoruz

Usta Analist “Ralli Daha Bitmedi” Diyerek Paylaştı: Zirvedeki Bu 2 Altcoin Parlamaya Devam Edecek!

Bitcoin Fiyatındaki Son Yükseliş Bu 2 Altcoin’i Ok Gibi Fırlattı!

Biri Yüzde 400, Diğeri Yüzde 115 Yükseldi! Büyük Duyurularla Fırlayan Bu 2 Altcoin’e Yüzde 100’lük Destek!

Yatırımcıların Radarındaki Bu Altcoin İçin Flaş Gelişme! Yıllık 1 Milyon Dolar!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Chainlink Yükselişi Devam Edecek mi? İki Ana Başlıkta LINK Yükselişini İnceliyoruz
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Chainlink Yükselişi Devam Edecek mi? İki Ana Başlıkta LINK Yükselişini İnceliyoruz
CHAINLINK (LINK)
Usta Analist “Ralli Daha Bitmedi” Diyerek Paylaştı: Zirvedeki Bu 2 Altcoin Parlamaya Devam Edecek!
ALTCOIN
Bitcoin Fiyatındaki Son Yükseliş Bu 2 Altcoin’i Ok Gibi Fırlattı!
ALTCOIN
Ethereum (ETH), Ripple (XRP) ve Litecoin (LTC) Yorumları: Bir Rakip Yükseliyor Mu? 
Sponsorlu Makale
Lost your password?