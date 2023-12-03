BITCOIN (BTC)

Takvimlerinizi Ayarlayın! Ünlü İsimden Bitcoin ve Altcoin Alanlara, Satanlara Kritik Tüyo Geldi!

Özet

  • ABD'de bir spot Bitcoin ETF'sinin Ocak 2024'te onay alabileceği beklentisi Bitcoin ve altcoin fiyatlarını artırmaya devam ediyor.
  • SkyBridge Capital'in kurucusu A. Scaramucci, SEC'in en az bir ETF'ye 10 Ocak 2024'e kadar onay vermesini bekliyor.
  • Scaramucci'nin yorumu SEC yetkililerinin Blackrock temsilcileriyle ETF konusunda ikinci kez bir araya gelmesinin ardından geldi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

ABD’de ilk spot Bitcoin ETF’sinin yakında onay alarak işlemlere açılacağı beklentisi Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Uzmanlar en az bir spot ETF’si onayının en erken Ocak 2024’de geleceğini öngörüyor. Öte yandan kripto para piyasasının önde gelen isimlerin ETF konusunda olumlu geri dönüşler gelmeye devam ediyor.

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Anthony Scaramucci’nin Spot Bitcoin ETF Onayı TahminiBlackrock – SEC Arasındaki Görüşme Trafiği Yoğunlaştı

Anthony Scaramucci’nin Spot Bitcoin ETF Onayı Tahmini

Kripto para yatırımları da olan SkyBridge Capital’ın kurucusu ve CEO’su Anthony Scaramucci, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) en az bir spot Bitcoin ETF’si başvurusuna onay verme konusunda oldukça iyimser. Scaramucci, iyimser öngörüsünü SEC yetkililerinin dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi Blackrock temsilcileriyle ETF konusundaki ikinci kez bir araya gelmesinin ardından geldi.

Scaramucci, konuk olduğu bir podcast’te kendisine spot Bitcoin ETF‘sinin 10 Ocak 2024’e kadar onaylanıp onaylanmayacağı sorusu yöneltilmesi halinde buna “evet” cevabını vereceğini söyledi. 10 Ocak 2024 tarihine kadar bir onayın en mantıklı ve en muhtemel sonuç olduğunu ve birkaç ETF başvurusunun 10 Ocak’tan önceki bir tarihte onay alabileceklerini ekledi. Scaramucci, SEC‘in teknik konulardan dolayı onay için inceleme sürecini uzatma yoluna gidebileceği konusunda ise uyardı.

Bloomberg’in ETF analistlerine göre ABD’li federal düzenleyici kurum bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakacak olursa bunu 5-10 Ocak tarihleri arasında yapacak. Piyasa özlemcileri 8-10 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında SEC’in potansiyel olarak ETF onaylarını duyuracağı üzerinde duruyor.

Blackrock – SEC Arasındaki Görüşme Trafiği Yoğunlaştı

BlackRock temsilcileri ile SEC’nin Ticaret ve Piyasalar bölümünden yetkililer arasında ETF başvurusu üzerine bu hafta içinde ikinci bir toplantı düzenlendiği açıklanması da spot ETF konusunda iyimserliği artırdı. Bu toplantı, tarafların ETF için potansiyel olarak kullanılabilecek nakit model özetinin seçimi üzerine gerçekleştirilen ilk toplantılarının ardından gerçekleştirildi.

Ayrıca ABD’li SEC’in ETF işlemleri için gereken düzenlemeler konusunda kripto para borsalarıyla görüşmeler yaptığı bildirildi. Bilindiği gibi en büyük ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, birçok spot Bitcoin ETF’si başvurusunda BTC’leri saklanması konusunda tercih edilen kripto para borsası olarak öne çıkıyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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