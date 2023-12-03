Güncel Bitcoin Grafik Analizi: Önemli Seviyeler ve Dikkat Çeken Formasyon Yapıları

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 39.729 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Bitcoin Dört Saatlik Grafik Analizi

Bitcoin dört saatlik grafikte yükselen kanal formasyonu dikkat çekiyor. Bu formasyon yapısında şimdiye kadar herhangi bir destek ya da direnç kırılımı yaşanmaması ise yapının özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için önemli ipuçları vermesini sağlıyor. Son bar oluşumlarında dar bir bölgeye sıkışan Bitcoin için ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek olan destek ya da direnç kırılımı ise yönü tayin edecektir.

Bitcoin için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 39.288 / 38.672 ve 38.230 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 7 (mavi çizgi) ile kesişen 39.288 dolar seviyesinin altında dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi Bitcoin fiyatının kısa vadede satış baskısı ile karşılaşmasına neden olacaktır.

Bitcoin için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 39.789 / 40.813 ve 41.778 dolar seviyeleridir. Yükselen kanal formasyonu direnç seviyesi ise kesişen 39.789 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi ise Bitcoin fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Bitcoin Grafik Analizi

Bitcoin 30 dakikalık grafik analizinde ise yükselen üçgen formasyonu dikkat çekiyor. Bu formasyon yapısının yukarı yönlü bir hareketin ardından görülmesi birçok yatırımcının ilgisini çekiyor. Son bar oluşumlarında üçgen formasyonun direnç kırılımı ile yukarı yönlü kırılım yaşaması ise Bitcoin fiyatının kısa vadede ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Bitcoin için 30 dakikalık grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 39.647 / 39.576 ve 39.472 dolar seviyeleridir. Özellikle 39.472 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon yapısının bozulmasına neden olabilir.

Bitcoin için 30 dakikalık grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 39.695 / 39.792 ve 39.905 dolar seviyeleridir. Özellikle son bar oluşumlarında büyük bir engel olarak karşımıza çıkan 39.792 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi kısa vadede Bitcoin fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.