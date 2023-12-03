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Grayscale Yetkililerinden ETF Açıklaması: Olası Bir Onay İle Bitcoin Nasıl Fiyatlanacak?

Özet

  • Grayscale yetkilileri dikkat çeken ETF açıklamalarında bulundu.
  • Buna göre GBTC'nin ETF'e dönüşmesi hisse fiyatlarının artış yaşamasını sağlayacak.
  • Ayrıca yatırımcılar Bitcoin'e yatırım yapmanın daha güvenilir bir yoluna kavuşacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto varlık yönetimi sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Grayscale, Grayscale Bitcoin Trust  (GBTC) ürününü bir Bitcoin ETF fonuna dönüşme potansiyeli konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bu hamle yaklaşık 1,89 milyar dolarlık mevcut piyasa değeri ile Bitcoin fiyatı arasında yaşanan %8,09’luk iskontoyu ortadan kaldırarak GBTC’nin fiyatını Bitcoin’in asıl değerine daha da yaklaştırabilir ve yatırımcılar için bu adım önemli faydalar sağlayabilir.

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Grayscale’den ETF AçıklamasıETF Onayı İle Neler Yaşanabilir?

Grayscale’den ETF Açıklaması

Grayscale baş hukuk sorumlusu Craig Salm ve baş finans sorumlusu Edward McGee konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu’ndan (SEC) onay bekleyen GBTC, onay alması halinde mevcut hizmet platformu OTCQX’ten NYSE Arca borsasına geçiş yapacak.

Bu adım, GBTC’nin hisselerini gerçek Bitcoin fiyatı ile daha iyi senkronize etmeyi ve yatırımcıların zahmetsizce hisse işlemleri gerçekleştirmesini ya da hizmet kullanmaları için kolaylaştırılmış bir mekanizma sunmayı hedefliyor.

Bloomberg’den ETF analisti Eric Balchunas, Regulation M (Reg M) rahatlamasına olan dikkat çeken bağımlılığına yönelik yorumlarda bulundu. Uzman isim, SEC’in Reg M’yi belirli yasal prosedürleri engellemek ya da ertelemek için kullanabileceğini öne süren geçmiş konuşmalara atıfta bulundu ancak bunu doğrulamaktan da kaçındı. Balchunas, Grayscale’in SEC ile görüşmesinden hemen sonra Regulation M sürecini ele almasına dikkat çekerek bu durumun müzakerelerdeki potansiyel önemine veya etkisine işaret gösterdi.

ETF Onayı İle Neler Yaşanabilir?

Bitcoin’in yazının yazıldığı sırada 39.684 dolardan işlem gördüğü ve işlem hacmindeki artışın yatırımcıların ilgisinin arttığına işaret ettiği bir ortamda, spot Bitcoin ETF ürünlerinin yatırımcılara GBTC aracılığı ile Bitcoin’in değerinin daha kesin bir temsilini sunacak ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelmesi için daha güvenli bir yol oluşturacak. Bu gelişme şimdiden Bitcoin’in değerinde son 24 saat içinde %3’lük bir artış sağlarken, işlem hacminde de kayda değer bir artış yaşanmaya devam ediyor.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, 28 Kasım’da paylaştığı bir X gönderisinde SEC’in başvurularla ilgili kararını 1 Ocak 2024 olan son karar tarihinden 34 gün önce ertelediğini açıkladı. Seyffart ve meslektaşı Eric Balchunas 10 Ocak 2024’e kadar Bitcoin ETF başvurularının onaylanmasına %90 ihtimal vermişti ve yaşanan gecikmeler hakkında şu yorumda bulunmuşlardı:

“Bunun muhtemelen her başvuru sahibini 10 Ocak 2024 son tarihine kadar potansiyel onay için sıraya koyma hamlesi olduğunu doğruluyor.”

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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