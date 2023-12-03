Cardano, Solana… Google’ın Yapay Zekasına Göre Bu 4 Altcoin Yatırımcısını Zengin Edebilir!

Arama motoru devi Google‘ın geliştirdiği gelişmiş yapay zeka tabanlı sohbet robotu Bard, yetenekleriyle dikkat çekmeye devam ederken, değerli görüşler sunma potansiyelini hızla çeşitli endüstrilere ulaştırmayı başardı. Kar elde etmek amacıyla Google Bard’a fiyat performansı ve yatırım getirisi (ROI) potansiyeli yüksek beş kripto para vermesi istendi. İşte Google’ın yapay zekasının bu kriterleri karşılayabileceğine inanarak verdiği 5 kripto para.

Bitcoin (BTC)

Google Bard’ın verdiği kripto para listesinin ilk sırasında sürpriz olmayacak şekilde Bitcoin (BTC) yer alıyor. Bilindiği gibi Bitcoin ilk ve en büyük kripto paradır. BTC’ye dikkat çeken Google Bard, “Uzun bir başarı geçmişine sahip ve nispeten güvenli bir yatırım olarak kabul edilmektedir. Ayrıca en likit kripto paradır, yani alım satımı kolaydır” dedi.

Bitcoin’i neden listeye dahil ettiği sorulduğunda ise Google’ın yapay zekası “BTC‘nin 21 milyon adetlik sınırlı bir arzı vardır, bu da onu geleneksel paralarda olduğu gibi enflasyona tabi olmadığı anlamına gelir. Bu kıtlık, Bitcoin’i değerli bir değer deposu yapmaktadır. Ayrıca, çok güvenli ve dolandırıcılığa karşı dirençli bir dağıtık büyük defter olan Blockchain teknolojisi üzerinde çalışır. Ancak, volatil ve düzenlemelere tabidir.” karşılığını verdi.

Ethereum (ETH)

Google Bard‘ın verdiği kripto paralar arasında ikinci sırada en büyük altcoin Ethereum (ETH) yer alıyor. Ethereum, merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) için geliştirilmiş bir platformdur ve aynı zamanda benzersiz dijital varlıklar olan non-fungible token’lere (NFT’leri) de ev sahipliği yapmaktadır.

Arama motoru devinin yapay zekası listeye neden Ethereum‘u dahil ettiğine ilişkin olarak ise “Ethereum, NFT’ler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) gibi önemli alanlarda etkileyici bir birinci hareket avantajı kurarak bir dizi Blockchain yeniliğine öncülük etmiştir. Bununla birlikte, saatte 15 işlem yapma yeteneği ile düşük bir işlem hızına sahip olması, büyük ölçekli uygulamaları işleme koyma yeteneğini sınırlamaktadır” yanıtını verdi.

Solana (SOL)

Google’ın yapay zekasının verdiği kripto paralar listesinde üçüncü sırada Solana (SOL) yer alıyor. Solana işlem ücretlerini son derece düşük seviyede tutarken saniyede binlerce işlemi işleyebilen benzersiz bir mimariye sahip bir akıllı sözleşmeler platformudur. Birkaç gün önce Solana’nın DeFi ekosisteminde kilitlenen varlıkların değeri 655 milyon doları aşarak yıllık yeni bir zirveye çıkarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.

SOL için genel bir yorum yapan Google Bard, “Solana, yüksek ölçeklenebilirliği, düşük işlem ücretleri, gelişmekte olan ekosistemi ve güçlü geliştirici desteği nedeniyle çekici bir yatırım fırsatı sunmaktadır. Ancak, yeni oluşunun, merkezileşme endişelerinin, ekosistem olgunluğunun, ağ kesintilerinin ve düzenleme belirsizliğinin potansiyel risklerini dikkate almak önemlidir” dedi.

Cardano (ADA)

Listenin dördüncü sırasında ise popüler altcoin’lerden Cardano (ADA) yer alıyor. Cardano, Ethereum’un kurucu ortağı Charles Hoskinson tarafından oluşturulmuş bir Blockchain platformudur ve kripto paranın adı ilk bilgisayar programcısı olarak kabul edilen Augusta Ada King’in adından gelmektedir.

ADA‘yı yorumlayan Google Bard, “Genel olarak, Cardano, güçlü teknik temeli, araştırma ve yeniliklere odaklanması, büyüyen ekosistemi, çevresel sürdürülebilirliği ve güçlü topluluk desteği nedeniyle umut vaat ederek önemli bir yatırım fırsatı sunmaktadır. Ancak yatırımcılar, piyasa volatilitesi, düzenleme belirsizliği, ekosisteminin çok yeni olması ve teknolojik gelişmeler gibi potansiyel riskleri dikkatlice değerlendirmelidirler” diye yazdı.

Shiba Inu (SHIB)

Google Bard’ın verdiği kripto paralar listesinin son sırasında ise ikinci en büyük memecoin Shiba Inu (SHIB) yer alıyor. Shiba Inu, Ağustos 2020’de piyasa sürülen, Shiba Inu köpek cinsini maskot olarak kullanan bir meme esinli kripto paradır. “Ryoshi” adlı anonim bir geliştirici tarafından oluşturulan Shiba Inu, Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışır ve kendisini merkeziyetsiz bir topluluk oluşturma deneyimi olarak konumlandırmaktadır.

İlginç bir şekilde Google Bard, SHIB‘i bu beş kripto paradan biri olarak seçti ve SHIB’in bu listede olmasının doğru olup olmadığı sorulduğunda Google Bard, “Büyük ve aktif bir topluluğa sahip bir meme kripto parası olan Shiba Inu, gelişimi veya potansiyel uygulamalarına yönelik gerçek ilgi yerine spekülasyon ve heyecanla hareket eder. Sınırlı kullanımı, yüksek arzı, geliştirici aktivitesinin eksikliği ve düzenleme belirsizliği onu riskli bir yatırım yapmaktadır.” notunu düştü.