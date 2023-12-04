Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) ve Bu Altcoin Dikkatleri Üzerine Topladı! Veriler İyi Yönde!

Özet

  • AVAX, Ekim ortasından bu yana istikrarlı bir artış göstererek 9 dolardan 22 dolara kadar yükseldi.
  • GMX de olumlu eğilimler sergilese de, AVAX'a kıyasla daha az belirgin bir yukarı yönlü hareket gösterdi.
  • Avalanche'da kilitli toplam değer (TVL) mütevazı bir yükseliş trendi yaşadı, bu artış AVAX'ın değeri ve çeşitli zincirlerin katkılarıyla bağlantılı olabilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Avalanche ekosistemindeki AVAX ve GMX token’ları son dönemlerde olumlu fiyat trendleri sergiliyor. Ancak kâr elde eden holder’ların sayısında dikkate değer bir fark mevcut.

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AVAX Holder’ları Karda!GMX’de Olumlu Seyir

AVAX Holder’ları Karda!

IntoTheBlock’un verilerine göre, AVAX token holder’larının %66 oranından fazlası yazı kaleme alındığında Avalanche ekosisteminden kâr elde ediyordu. Ayrıca CoinMarketCap’e göre AVAX’ın dolaşımdaki arzı yazı kaleme alındığında 365 milyonun üzerinde olduğunu ve toplam arzın 433 milyonun üzerinde olduğunu buldu. GMX ayrıca yaklaşık %42’lik bir oranla kar elde eden en yüksek yatırımcı sayısı açısından ikinci sırada yer aldı.

Yazı kaleme alındığında GMX’in dolaşımdaki arzı yaklaşık 9,2 milyondu ve toplam arz yaklaşık 9,7 milyon seviyesinde. Hakim fiyat eğilimleri bu token’ları gözlemlenen karlılığını etkiledi. Günlük zaman dilimi fiyat eğilimlerini analiz ederken IntoTheBlock’tan gelen istatistiklerin beklenen sonuçlarla uyumlu olduğunu buldu. AVAX’ın incelenmesi, Ekim ortasından bu yana istikrarlı bir artış olduğunu ortaya çıkardı.

Token grafikleri 9 dolardan 22 dolara kadar bir yükseliş gösterdi. Bu fiyat aralığı aracı, 13 Ekim tarihinden yazının kaleme alındığı döneme kadar %100 oranının üzerinde dikkate değer bir artışa işaret etti. Bu raporun yayınlandığı sırada AVAX, %1’den daha az bir düşüş göstererek 22,1 dolar civarında işlem görüyordu. AVAX’ın mevcut düşüşten önceki beş gün boyunca yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkat çekici olabilir.

GMX’de Olumlu Seyir

Ek olarak GMX de son haftalarda olumlu eğilimler sergiledi. Ancak yukarı yönlü hareketi AVAX’a kıyasla daha az belirgindi. Bu yazının yazıldığı an itibariyle GMX %1’in üzerinde kayıpla işlem görüyordu ve fiyatı 51,7 dolar civarında seyrediyor. Son zamanlarda Avalanche’ta kilitli toplam değer (TVL) mütevazı bir yükseliş trendi yaşadı. Yükseliş trendi, AVAX’ın artan değerine ve ağ içindeki çeşitli zincirlerin katkılarına bağlanıyor.

Belirtilen zincirlerin incelenmesi, son birkaç hafta içinde TVL’lerinde dikkate değer bir büyüme olduğunu ortaya çıkardı. Geçen ay içerisinde %65 oranının üzerinde etkileyici bir artış sergileyerek lider zincir olarak ortaya çıktı. Benzer şekilde Trader Joe da %40’a yaklaşan önemli bir yükseliş yaşadı. En son verilere göre GMX, geçen ay TVL’de %1’in altında bir büyüme elde etmesine rağmen dördüncü en büyük katkı sağlayan şirket konumunu korudu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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