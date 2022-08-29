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Avalanche (AVAX) Hızla Bu Seviyeye Tırmanabilir!

FUD bitti mi? AVAX yatırımcıları neden rahat bir nefes alabilir? Son gelişmeler ışığında fiyatın tersine dönmesi için gerekenler neler?
19:30
29 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

AVAX hakkında bugünün ilk saatinde dolaşıma giren iddialar fiyatının hızla 17 dolar seviyesine düşmesini sağladı. Ancak yaklaşık 1 saat önce gelen açıklama ve kripto endüstrisinin önde gelenlerinin attığı adımlar fiyat yükselişinin yakın olduğunu gösteriyor. Panik satışı yapanların ardından AVAX fiyatı hangi seviyelere tırmanacak. Güncel veriler ışığında tahminler ve daha fazlası haberimizde.

Avalanche (AVAX) Son Gelişmeler

Crypto Leaks tarafından ortaya atılan iddialarda destekleyici unsur olarak Ava Labs’ın hukuk danışmanlığını yürüten Kyle’a ait videolar vardı. Ancak Kyle, 2019 yılından bu yana Ava Labs için çalıştıklarını ve kripto şirketlerine açtıkları davaların bir strateji olmadığını söyledi. Hatta Ava Labs ekibiyle bu agresif davalardan dolayı bazı anlaşmazlıklar yaşadığının da altını çizdi. İddialar ise tam tersini söylüyordu.

Kyle Roche’a ait gizli çekilen videolar bunun rakipleri alt etmek için bir strateji olduğunu söylüyor. Fakat Kyle tüm bu videoların bağlamından koparılacak şekilde profesyonelce montajlandığını söyledi. Üstelik kendisine bir sosyal mühendislik saldırısı yapıldığını, sarhoş edilerek bilinçsizce bazı ifadeler kullanmasının sağlandığını da söylüyor. Sonuçta iddiaların merkezindeki kişi bunları reddetti ve şimdilik FUD’un bitmiş olması gerekiyor. Nitekim CZ, yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi ve Ripple tüm bu iddialara inanmadıklarını açıkladı.

AVAX Fiyat Tahmini

AVAX fiyatı Kyle, tüm bunlara açıklık getirdikten sonra 19 doların üzerine çıktı. Ancak fiyatın gitmesi gereken daha fazla yol var. Aşağıdaki grafikte gördüğünüz iki haftalık trend çizgisi direnci (beyaz, kesikli), satıcılar için güvenilir bir geri dönüşü tetikledi. FUD tam bu seviyelerde geldiği için ayıların işi kolaylaştı. AVAX, hayati önem taşıyan 19,7 dolarlık dip bölgeyi de kaybettiği için RSI aşırı satış bölgesine indi. Bu FUD’un potansiyel etkilerini ilk saatlerde kimse tahmin edemediği için 17 dolara kadar devam eden düşüşler normaldi.

Kısa vadede 19,7 dolar seviyesinin yeniden geri kazanılması gerekiyor. 17,9 dolar bölgesinin altında inandırıcı bir kapanış olmadığı sürece yatırımcılar rahat nefes alabilir. En kötü senaryoda 16,5 dolar ile 17,4 dolar arasında hareket eden bir AVAX görebiliriz.

Öte yandan 17,9 dolar seviyesinden bir canlanma, yükseliş eğilimi gösteren bir mum ile doğrulanabilir. Bu koşullar altında, alıcılar 20,2 dolar seviyesini hedefleyecektir. Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı satım durumunu yansıtmak için düşmeye devam etti. Bu düşük seviyelerden makul bir canlanma, kısa vadeli satış baskısını hafifletebilir. En önemli veri ise Kyle tarafından yapılan açıklamalardır. Avalanche eğer (sarhoş olmasına rağmen) Avukatına sarfettiği sözlerden dolayı dava açtığını duyurursa bu gelişme yükselişi hızlandırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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