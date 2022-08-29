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Ethereum (ETH) Yatırımcıları Mutsuz! Fiyat Bu Dibe İnecek Dedi!

Ethereum için hangi seviyeler bekleniyor? Güncel veriler ışığında tahminler.
18:42
29 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları bir süredir kritik 1 trilyon dolar eşiğinin aşağısında bulunuyor. Bugün gelen FUD kara bulutları da artırdı. Yatırımcılar mutsuz çünkü kazançları erimeye devam ediyor. Peki Merge, fiyat performansı açısından bir fiyaskoya dönüşebilir mi? Kripto para yatırımcılarını ETH için eylül ayında neler bekliyor? Güncel veriler ve daha fazlası haberimizde.

Ethereum (ETH) Yatırımcıları Mutsuz

Yatırımcılar, geçen yıl boyunca bir dizi gecikmeden sonra Birleşmenin nihayet gerçekleştiğini görmekten memnunlar. Ancak yatırımcıların fiyat beklentisinin büyük bir darbe almasıyla piyasa moraller bozuluyor. Polygon ve Cardano gibi bazı kripto varlıklar toparlanırken Ethereum için yatırımcılar cüzdanlarında zarar görmeye devam ediyor.

Ethereum’un durumu, son günlerde düşük ağ etkinliğine daha da yansıyor. Ethereum‘un işlem hacminde de ciddi bir düşüş var. Analitik firması Glassnode’a göre, işlem sayısı (7d MA) 29 Ağustos’ta 1 ayın en düşük seviyesi olan 42.497’ye ulaştı. Bu veri yatırımcıların ilgisizliğinin diğer bir yansımasıdır. Glassnode, Ethereum için başka bir bocalayan istatistik bildirdi. Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmeleri hacmi yeni bir düşük seviyeye ulaştı. Hacim, son 24 saatte borsa devi Bitmex‘te 3 ayın en düşük seviyesine düşerek 94,6 milyon dolara indi.

Bu düşük seviye, daha önce Haziran 2022’de kripto endüstrisindeki kredi krizinin ardından yaşanmıştı. Yatırımcıların ilgisi düşerken MVRV endeks değeri 30 günlük grafikte -%14,5 seviyesindeydi. Zararda olan mutsuz yatırımcıları daha fazla kayıp bekliyor olabilir mi? Capo hem iyi hem de kötü haberi verdi. Kısa vadeli yükseliş bir satış fırsatı olabilir. O halde son kripto düşüşünü tahmin eden analistin görüşlerine göz atalım.

Ethereum Uzman Yorumu

Kripto para piyasalarındaki genel düşüşü tahmin eden ve Bitcoin henüz 25.000 dolardayken 19.000 dolarlı seviyelerin uzak olmadığını söyleyen analist konuştu. Bitcoin için 16.000 dolara kadar bir dip bekleyen analist kısa vadede 23.000 dolara kadar bir toparlanma öngörmüştü henüz bu hedefi gelmedi. Ancak bugün birkaç saat önce Ethereum için yeni bir tahmin paylaştı.

27 Ağustos tarihinde paylaştığı grafikte 1.830 dolara kadar toparlanma bekleyen CryptoCapo_ fiyatın bu bölgeden 825 dolara kadar düşeceğini söylüyor. ETH yazı hazırlandığı sırada 1.500 dolar seviyesini kazandı ve %2,5 artışla 1.513 dolardan alıcı buluyor. Mevcut fiyattan %83 düşüş bekleyen analist bu sefer haklı çıkacak mı? Bunu zaman gösterecek.

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