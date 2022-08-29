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Gündeme bomba gibi düşen iddialar kan donduran cinstendi. Kripto para piyasaları başta olmak üzere AVAX fiyatı bundan etkilendi. Fakat tüm bu iddialarla alakalı yeni bir gelişme var. Öğlen saatlerine tüm bu iddiaların gerçek olmayabileceğinden bahsetmiş yatırımcıların her iki ihtimali de göz önünde bulundurması gerektiğini söylemiştik.

Avalanche Olayının Detayları

Son açıklamanın ardından 17 dolara kadar düşen AVAX fiyatı 19 dolara tırmandı. Crypto Leaks tarafından ortaya atılan iddialarda Kyle Roche’un görüntüsü kullanılmıştı. Burada popüler Avukat, Avalanche için birçok kripto para projesinin kuyusunu kazdığından bahsediyordu. Nihayet beklendiği üzere Kyle Roche konuştu.

“Yakın zamanda başlatılan anonim Crypto Leaks web sitesinde benim, şirketim ve Ava Labs hakkında bir gönderi paylaşıldı. Doğru bağlamla sunulmayan çok sayıda kaynaksız yanlış beyan içeren bu paylaşım yasa dışı olarak ele geçirilmiş ve profesyonelce montajlanmıştır. Bu videolar, artık ICP Token’ın yaratıcısı Dominic Williams için çalıştığını bildiğim Christen Ager-Hanssen ve firmamın kendisine karşı açtığı yüksek profilli bir menkul kıymet dolandırıcılığı davasında sanık olan Christen Ager-Hanssen ile özel toplantılar sırasında benim iznim olmadan kaydedildi. Bay Ager-Hanssen, bir teknoloji girişimine risk sermayesi yatırımı yalanı bahanesiyle benimle bir toplantı talep etti, ancak asıl amacı artık açık: beni aldatmak ve tuzağa düşürmek. Toplantıyı kabul ettiğimde, Bay Ager Hanssen’in, Bay Williams gibi “garip milyarderler” için “çatışma yönetimi” dediği, “gizli kayıtlar” ve “sosyal mühendislik” de dahil olmak üzere yasadışı ve el altından yöntemler kullandığı konusunda uzmanlaştığının farkında değildim. Yasal sorunlarını çözmek için onu kullanıyorlarmış”.

Avalanche Komplosu

Kyle Roche kendisine, şirketine ve birlikte çalıştığı Ava Labs’a komplo kurulduğunu düşünüyor. 2019 yılından bu yana Ava Labs‘ı firmasının temsil ettiğini söyleyen Kyle, Crypto Leaks tarafından son zamanlarda yapılan kaynaksız gönderide sunulanın aksine, hiçbir gizli anlaşma imzalamadıklarını söyledi.

“Herhangi bir uygunsuzluk iddiasını şiddetle reddediyoruz. Ava Labs ile çalışmalarımız, herhangi bir büyük şirkete özgü savunma yan vakalarına odaklanmıştır. Ava Labs, firmamızın davacı tarafındaki toplu dava davalarının hiçbirine ilişkin girdi, kontrol veya öngörüye sahip değildir ve onlar adına hiçbir belge temin etmedik. Videodaki aksi ifadeler yanlıştır ve alkollü olduğum için bağlamından koparılan ifadeler fikrimmiş gibi sunulmuştur. İfadeler son derece düzenlenmiş ve bağlam dışında birleştirilmiştir.”

Avukata göre Ava Labs ortaya atılan iddiaların tam tersine kripto para endüstrisinde açtıkları davalardan dolayı Kyle ile anlaşmazlık içinde. Günün Avukatı son olarak şunları söyledi;