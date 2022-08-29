En büyük ikinci kripto para Ethereum (ETH), Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'nda yaptığı konuşmanın ardından geçen hafta sonu büyük oranda düştü. ETH için sırada ne var?

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Dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum (ETH), Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşmanın ardından geçen hafta sonu büyük oranda düştü. ETH, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 2,51 düşüşle bin 448 dolardan işlem görüyor.

Ethereum’da Korkutan Bekleyiş

ETH‘deki son fiyat düzeltmesi, kripto para ticaretini iki ana tedarik bölgesi altına itti. Popüler kripto para analisti ve trader’ı Ali Martinez, zincir üstü (on-chain) veri platformu IntoTheBlock‘un sağladığı verilere atıfta bulunarak ETH yatırımcılarını uyardı:

Ethereum, şu anda iki önemli tedarik bölgesinin altında işlem görüyor. İlki 585 bin adresin 2.81 milyon dolar ETH aldığı bin 475 dolar, ikincisi 526 bin adresin 3.44 milyon ETH tuttuğu bin 560 dolar. Bir sonraki son önemli destek seviyesi 412 bin adresin 2.2 milyon ETH satın aldığı bin 335 dolarda.

Martinez, ayrıca Ethereum’un ağ büyümesinin iki yıldan uzun bir süredir en düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekerek, bunun devam eden güçlü bir düşüş trendi anlamına gelebileceğini öne sürdü:

Ethereum’un ağ büyümesi iki yıldan uzun bir süredir bu kadar düşük olmamıştı. Günlük oluşturulan yeni ETH adreslerinin sayısı en son 2020’nin Mart ayında 49 bin 700’dü. Ethereum Blockchain’i üzerinde oluşturulan yeni adreslerin sayısındaki sürekli düşüş, zaman içinde dik bir fiyat düzeltmesine yol açabilir.

The Merge Öncesi “Sürpriz” Düşüş

EH, Temmuz ayının tamamında ve Ağustos ayının yarısı boyunca, Haziran sonunda gerilediği bin dolardan yüzde 90’ın üzerinde güçlü bir yükseliş kaydetti. Bununla birlikte, ETH son zirvesinden yüzde 25’lik güçlü bir düşüş yapmış durumda ve şu anda bin 450 dolar seviyelerinin altında işlem görüyor.

Bu, küresel makro faktörlerin Ethereum’un merakla beklenen The Merge güncellemesini çevreleyen iyimserliği gölgede bıraktığını gösteriyor. Kripto para borsası Bitfinex’in analistleri geçen hafta Cuma günü yayımladıkları yatırımcı notunda bu duruma dikkat çekmişlerdi:

Ethereum’un yaklaşmakta olan The Merge öncesinde düşüşü oldukça dikkate değer çünkü düşüş hissi tüm sözde riskli varlıklarda hakim durumda. Kripto para sektörünün karakteristik özelliği haline gelen volatilite hiçbir şekilde azalma belirtisi göstermiyor.

Şu anda tüm gözler, son büyük arz bölgesi olan bin 335 dolar seviyesinde. Fiyatın bu seviyenin altına düşmesi daha da büyük bir düzeltmenin gelmesiyle sonuçlanabilir.