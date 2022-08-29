Reklam
Al / Sat

Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?

Bugünün Bitcoin fiyat analizi, boğalar ve ayılar arasında büyük bir mücadele olduğunu gösteriyor. 19 bin 500 dolara kadar düşen BTC için sırada ne var?
16:03
29 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugünün Bitcoin fiyat analizi, boğalar ve ayılar arasında büyük bir mücadele olduğunu gösteriyor. 19 bin 500 dolara yakın seviyede bir ayın en düşük seviyelerini test etmesinin ardından alımların gelmeye başladığı ve Bitcoin fiyatının yavaş yavaş 20 bin dolara doğru yükseldiği görülse de alıcılar için birtakım zorluklar söz konusu.

Bitcoin’de Trend Tersine Dönecek mi?

Bugünün BTC fiyat analizi, önceki haftadaki beklentileri yansıtıyor. Önemli destek seviyesinin kırılımı ile fiyat Ağustos ayının en düşük seviyelerine geriledi. Piyasa değerine göre en büyük kripto para, 14 Ağustos’ta arz bölgesi olan 25 bin 200 dolar civarını test etti. Fiyat o zamandan beri yaklaşık yüzde 35 değer kaybetti.

Bitcoin’in fiyat grafiğinin de gösterdiği gibi, BTC, 17 Haziran’dan bu yana 19 bin 500 dolar ila 25 bin dolar kısa vadeli işlem aralığında hareket ediyor. Ancak fiyat talep bölgesini aşağı yönde kırarak 20 bin doların altına düştü. Yatırımcıların şimdi belirli bir yönde ticaret yapmak için daha fazla onay alması gerekiyor. Öte yandan MACD, nötr bir sapma ile orta çizginin altına düşmüş durumda. Fiyattaki yönü saptamak için daha kısa vadeli zaman çerçevesine bakmak gerekiyor.

Grafikteki simetrik üçgen oluşumu, kırılımın yakın olduğunu işaret ediyor. Fiyat, yoğun satış baskısını göstererek bir deste kartı gibi dağılmış durumda. Ancak, Bitcoin fiyatı son birkaç saattir yeşil bölgede işlem görüyor. Bu da satış baskısının yavaş yavaş hafiflediğini gösteriyor.

Ayrıca, fiyat 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 19 bin 855 dolardaki önemli bir dirençle karşı karşıya. RSI, nötr yatırımcı yaklkaşımı ile ortalama çizginin üzerinde, 44 seviyesinde oturuyor.

Şimdi Ne Olabilir?

Düşüş beklentilerinin ortasında, saatlik zaman diliminde 19 bin 700 doların altına bir kırılım aşağı yönlü eğilimin devam etmesine neden olabilir. Böyle bir durumda, satıcılar 19 bin 500 dolara doğru likidite toplayacaktır. Öte yandan, satın alım emirlerindeki artış, satış yönlü görünümü değiştirebilir. Fiyat saatlik bazda 19 bin 950 doların üzerine çıkacak olursa 20 bin dolara doğru hızlı bir toparlanma gelebilir.

Kripto Para Korku ve Açgözlülük Endeksi şu anda 24 seviyesinde ve bir önceki işlem gününe göre dört puan düşüşle piyasalardaki korkunun arttığını ortaya koyuyor.

En büyük kripto para, yazım sırasında 24 saat içerisinde kaydettiği yüzde 1,04 düşüşle 19 bin 820 dolardan alınıp satılıyor. Bitcoin‘in 24 saatteki işlem hacmi yüzde 6’den fazla artışla 27.38 milyar dolar seviyesinde ve yüzde 39,8 hakimiyet oranına sahip.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
İlgili Yazılar
Ünlü Yazar Kiyosaki’den Al Tavsiyesi: Daha Zengin Olma Zamanı
Ünlü Yazar Kiyosaki’den Al Tavsiyesi: Daha Zengin Olma Zamanı
Analist “Bitcoin’de Daha Kötüsü Olacak” Dedi ve Tarih Verdi
Analist “Bitcoin’de Daha Kötüsü Olacak” Dedi ve Tarih Verdi
Bitcoin Yatırımcıları Tedirgin: Antik BTC Balinaları Bir Bir Uyanıyor!
Bitcoin Yatırımcıları Tedirgin: Antik BTC Balinaları Bir Bir Uyanıyor!
Teknik Analist Uyardı: Bitcoin ve Ethereum’da Bu Seviyeler Kaçınılmaz Oldu!
Teknik Analist Uyardı: Bitcoin ve Ethereum’da Bu Seviyeler Kaçınılmaz Oldu!
“Wall Street Kurdu” Jordan Belfort: Bitcoin Konusunda Yanıldım
“Wall Street Kurdu” Jordan Belfort: Bitcoin Konusunda Yanıldım
Bitcoin Neden Düşüyor? BTC için Sırada Ne Var?
Bitcoin Neden Düşüyor? BTC için Sırada Ne Var?
Avrupa’da Enerji Krizi Büyüyor: Bitcoin İçin Uzmanından Kritik Uyarı!
Avrupa’da Enerji Krizi Büyüyor: Bitcoin İçin Uzmanından Kritik Uyarı!
Ünlü İsimden İlginç Bitcoin ve Altın Yorumu: Hazır Olun!
Ünlü İsimden İlginç Bitcoin ve Altın Yorumu: Hazır Olun!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Blue Chip Koleksiyon BAYC Sevindirdi, CryptoPunks Üzdü!
Dikkat Çeken NFT Raporu: 1 Yıl İçerisinde 100 Milyon Dolarlık Kayıp!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022