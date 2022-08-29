Bugünün Bitcoin fiyat analizi, boğalar ve ayılar arasında büyük bir mücadele olduğunu gösteriyor. 19 bin 500 dolara kadar düşen BTC için sırada ne var?

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Bugünün Bitcoin fiyat analizi, boğalar ve ayılar arasında büyük bir mücadele olduğunu gösteriyor. 19 bin 500 dolara yakın seviyede bir ayın en düşük seviyelerini test etmesinin ardından alımların gelmeye başladığı ve Bitcoin fiyatının yavaş yavaş 20 bin dolara doğru yükseldiği görülse de alıcılar için birtakım zorluklar söz konusu.

Bitcoin’de Trend Tersine Dönecek mi?

Bugünün BTC fiyat analizi, önceki haftadaki beklentileri yansıtıyor. Önemli destek seviyesinin kırılımı ile fiyat Ağustos ayının en düşük seviyelerine geriledi. Piyasa değerine göre en büyük kripto para, 14 Ağustos’ta arz bölgesi olan 25 bin 200 dolar civarını test etti. Fiyat o zamandan beri yaklaşık yüzde 35 değer kaybetti.

Bitcoin’in fiyat grafiğinin de gösterdiği gibi, BTC, 17 Haziran’dan bu yana 19 bin 500 dolar ila 25 bin dolar kısa vadeli işlem aralığında hareket ediyor. Ancak fiyat talep bölgesini aşağı yönde kırarak 20 bin doların altına düştü. Yatırımcıların şimdi belirli bir yönde ticaret yapmak için daha fazla onay alması gerekiyor. Öte yandan MACD, nötr bir sapma ile orta çizginin altına düşmüş durumda. Fiyattaki yönü saptamak için daha kısa vadeli zaman çerçevesine bakmak gerekiyor.

Grafikteki simetrik üçgen oluşumu, kırılımın yakın olduğunu işaret ediyor. Fiyat, yoğun satış baskısını göstererek bir deste kartı gibi dağılmış durumda. Ancak, Bitcoin fiyatı son birkaç saattir yeşil bölgede işlem görüyor. Bu da satış baskısının yavaş yavaş hafiflediğini gösteriyor.

Ayrıca, fiyat 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 19 bin 855 dolardaki önemli bir dirençle karşı karşıya. RSI, nötr yatırımcı yaklkaşımı ile ortalama çizginin üzerinde, 44 seviyesinde oturuyor.

Şimdi Ne Olabilir?

Düşüş beklentilerinin ortasında, saatlik zaman diliminde 19 bin 700 doların altına bir kırılım aşağı yönlü eğilimin devam etmesine neden olabilir. Böyle bir durumda, satıcılar 19 bin 500 dolara doğru likidite toplayacaktır. Öte yandan, satın alım emirlerindeki artış, satış yönlü görünümü değiştirebilir. Fiyat saatlik bazda 19 bin 950 doların üzerine çıkacak olursa 20 bin dolara doğru hızlı bir toparlanma gelebilir.

Kripto Para Korku ve Açgözlülük Endeksi şu anda 24 seviyesinde ve bir önceki işlem gününe göre dört puan düşüşle piyasalardaki korkunun arttığını ortaya koyuyor.

En büyük kripto para, yazım sırasında 24 saat içerisinde kaydettiği yüzde 1,04 düşüşle 19 bin 820 dolardan alınıp satılıyor. Bitcoin‘in 24 saatteki işlem hacmi yüzde 6’den fazla artışla 27.38 milyar dolar seviyesinde ve yüzde 39,8 hakimiyet oranına sahip.