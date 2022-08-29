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Meme coin savaşları devam ederken, piyasaya adım atam yeni bir proje bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dogechain (DC), %300’ün Üzerinde Artış Kaydetti

Lansmanından dört gün sonra, Dogechain (DC), %300’ün üzerinde artış kaydetti. Coinmarketcap verilerine göre DC, dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,003992 dolara ulaştı. DC 0,0009 dolar civarında işlem görmeye başladı ve birkaç gün içinde 0,003992 dolara ulaşmayı başardı. Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi önde gelen meme coin’ler, devasa kazançlar nedeniyle küresel çapta bir anda odak noktası olmuşlardı. DC’nin başarısı, meme coin savaşlarının iyice kızıştığı anlamına geliyor. Dogechain’in rallisi, popüler kripto para borsası KuCoin’in platformunda DC’yi listeleyeceğini açıklamasının ardından geldi. KuCoin, meme coin’i DC/USDT işlem çifti altında piyasaya sürüleceğini ve ticaretin resmi olarak 27 Ağustos 2022’de başlayacağını kaydetti. Borsa ayrıca, kullanıcıları için 15 milyon Dogechain’i içeren airdrop’u duyurdu.

Benzer bir gelişmede, bir başka önde gelen kripto para borsası olan MEXC Global de Dogechain’i listeledi. Dogechain’in listelenmesi, fiyatı 0,003992 dolarlık yeni bir ATH’ye taşıdı. DC’nin fiyatı 0,003725 dolara gerilemiş olsa da, meme coin’e yönelik coşku hala artıyor. Dogechain’in piyasaya girdiğinden beri tartışmaların odak noktası oldu. Araştırmacı ZachXBT’ye göre, 20 milyon DC, tokenin dağıtıcısına bağlı bir kripto para cüzdanına gönderildi. Popüler kripto para araştırmacısı, cüzdanın fonları aldıktan hemen sonra tokenleri yatırımcılara satmaya başladığını da kaydetti.

Dogechain ve Rüşvet İddiası: 14 Milyon Dolar

İddialara göre, Dogecoin‘in (DOGE) kurucu ortağı Billy Marcus’a, DOGE topluluğuna ihanet etmek ve taklit proje Dogechain’i tanıtmak ve desteklemek için 14 milyon dolarlık bir teklifte bulunuldu. DOGE yatırıcısı bu teklifi reddettiği için DOGE topluluğundan sosyal platformlarda bugün övgüler aldı. Bir Twitter hesabı, şu açıklamayı yaptı:

Billy’ye projelerini tanıtmak için Dogechain’den 14 milyon dolar teklif edildi. Billy topluluğunuza ihanet etmedi! Bu kadar parayı elinin tersiyle geri çevirdi ve en içten saygılarımızı hak ediyor.

Vee adını kullanan Twitter kullanıcısı, Marcus’un “kendisi için bir ev dahi alamamasına” rağmen Dogecoin topluluğuna para için ihanet etme teklifini kabul etmediğini vurguladı. Vee, Marcus’un DOGE’ye olan sadakatini kanıtladığını ve diğer DOGE etkileyecilerinin bunu yapmayacağnı iddia etti. Vee, Dogecoin etkileyicilerinin haksız, kısa yoldan kazançlar elde etmek ve ev, araba, yat satın almak için toplulağa ihanet ettiğini söyledi