Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Ne SHIB Ne DOGE: Yeni Meme Coin’in Devasa Rallisi “Yok Artık” Dedirtti!

Ne SHIB Ne DOGE: Yeni Meme Coin’in Devasa Rallisi “Yok Artık” Dedirtti!

 Meme coin savaşları devam ederken, piyasaya adım atam yeni bir proje bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
15:10
29 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Meme coin savaşları devam ederken, piyasaya adım atam yeni bir proje bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dogechain (DC), %300’ün Üzerinde Artış Kaydetti

Lansmanından dört gün sonra, Dogechain (DC), %300’ün üzerinde artış kaydetti. Coinmarketcap verilerine göre DC, dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,003992 dolara ulaştı. DC 0,0009 dolar civarında işlem görmeye başladı ve birkaç gün içinde 0,003992 dolara ulaşmayı başardı. Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi önde gelen meme coin’ler, devasa kazançlar nedeniyle küresel çapta bir anda odak noktası olmuşlardı. DC’nin başarısı, meme coin savaşlarının iyice kızıştığı anlamına geliyor. Dogechain’in rallisi, popüler kripto para borsası KuCoin’in platformunda DC’yi listeleyeceğini açıklamasının ardından geldi. KuCoin, meme coin’i DC/USDT işlem çifti altında piyasaya sürüleceğini ve ticaretin resmi olarak 27 Ağustos 2022’de başlayacağını kaydetti. Borsa ayrıca, kullanıcıları için 15 milyon Dogechain’i içeren airdrop’u duyurdu.

Benzer bir gelişmede, bir başka önde gelen kripto para borsası olan MEXC Global de Dogechain’i listeledi. Dogechain’in listelenmesi, fiyatı 0,003992 dolarlık yeni bir ATH’ye taşıdı. DC’nin fiyatı 0,003725 dolara gerilemiş olsa da, meme coin’e yönelik coşku hala artıyor. Dogechain’in piyasaya girdiğinden beri  tartışmaların odak noktası oldu. Araştırmacı ZachXBT’ye göre, 20 milyon DC, tokenin dağıtıcısına bağlı bir kripto para cüzdanına gönderildi. Popüler kripto para araştırmacısı, cüzdanın fonları aldıktan hemen sonra tokenleri yatırımcılara satmaya başladığını da kaydetti.

Dogechain ve Rüşvet İddiası: 14 Milyon Dolar

İddialara göre, Dogecoin‘in (DOGE) kurucu ortağı Billy Marcus’a, DOGE topluluğuna ihanet etmek ve taklit proje Dogechain’i tanıtmak ve desteklemek için 14 milyon dolarlık bir teklifte bulunuldu. DOGE yatırıcısı bu teklifi reddettiği için DOGE topluluğundan sosyal platformlarda bugün övgüler aldı. Bir Twitter hesabı, şu açıklamayı yaptı:

Billy’ye projelerini tanıtmak için Dogechain’den 14 milyon dolar teklif edildi. Billy topluluğunuza ihanet etmedi! Bu kadar parayı elinin tersiyle geri çevirdi ve  en içten saygılarımızı hak ediyor.

Vee adını kullanan Twitter kullanıcısı, Marcus’un “kendisi için bir ev dahi alamamasına” rağmen Dogecoin topluluğuna para için ihanet etme teklifini kabul etmediğini vurguladı. Vee, Marcus’un DOGE’ye olan sadakatini kanıtladığını ve diğer DOGE etkileyecilerinin bunu yapmayacağnı iddia etti. Vee, Dogecoin etkileyicilerinin haksız, kısa yoldan kazançlar elde etmek ve ev, araba, yat satın almak için toplulağa  ihanet ettiğini söyledi

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
İlgili Yazılar
130 Dolar Hedefleyen Popüler Altcoin! Bu Sefer Başaracak Mı?
130 Dolar Hedefleyen Popüler Altcoin! Bu Sefer Başaracak Mı?
Listelenmesinin Ardından Devasa Yatırım Alan Üç Kripto Para Projesi!
Listelenmesinin Ardından Devasa Yatırım Alan Üç Kripto Para Projesi!
Bu Altcoinde Devasa Bir İşlem Daha! 500 Milyon Token Aktarıldı!
Bu Altcoinde Devasa Bir İşlem Daha! 500 Milyon Token Aktarıldı!
En Çok Kazananlar Arasındaki Bu İki Altcoine Dikkat: Düşüş Gelebilir!
En Çok Kazananlar Arasındaki Bu İki Altcoine Dikkat: Düşüş Gelebilir!
REI Network Coin Nasıl Alınır?
REI Network Coin Nasıl Alınır?
Kriptonun Tek Boynuzlu Atı Piyasada İstediğini Bulabilecek Mi?
Kriptonun Tek Boynuzlu Atı Piyasada İstediğini Bulabilecek Mi?
Son Dakika: Dev Kripto Para Borsası Bu Altcoini Listeleyecek! Hızla Artıyor!
Son Dakika: Dev Kripto Para Borsası Bu Altcoini Listeleyecek! Hızla Artıyor!
Merge Öncesi Ethereum’da Yükseliş Yaşanacak Mı? İşte Detaylar!
Merge Öncesi Ethereum’da Yükseliş Yaşanacak Mı? İşte Detaylar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Blue Chip Koleksiyon BAYC Sevindirdi, CryptoPunks Üzdü!
Dikkat Çeken NFT Raporu: 1 Yıl İçerisinde 100 Milyon Dolarlık Kayıp!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022