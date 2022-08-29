Kripto piyasasının önde gelen DeFi platformunun tokeni, düşen piyasada kendisine yükseliş için yollar arıyormuş gibi görünüyor.

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Yatırımcılar için Uniswap Borsası’nın tokeni UNI, birden fazla yükseliş faktörüyle birlikte bir yükseliş görünümünü desteklediği için kısa vadeli yukarı yönlü bir potansiyel içinde olabilir.

UNI’nin Ağustos ayındaki performansı şimdiye kadar çoğunlukla düşüş eğilimindeydi. Ağustos’taki zirvesinden %38 düşüşle 28 Ağustos’ta 5.88 dolara düştü. Böyle bir düşüş, özellikle mevcut konumu göz önüne alındığında, stake getirisini garanti edecek kadar önemli olur.

Ölçümler Ne Söylüyor

UNI, yazı yazılırken 0.236 Fibonacci düzelme seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü. Bu seviye, daha önce Mayıs ayının sonunda ve Haziran ayında bir direnç bölgesi olarak hareket eden 5,56 dolar fiyatı ile aynı hizada.

Aynı fiyat seviyesi Temmuz ortasına doğru destek verdi. Yatırımcılar, aynı seviyenin devam eden düşüş performansı için bir destek bölgesi olarak hareket etmesini beklemeli. UNI’nin RSI ve MFI göstergeleri 28 Ağustos’ta aşırı satım bölgesine girdi. Bu sonuç, UNI’nin kısa vadeli yükseliş görünümünün olasılığını daha da artırıyor olabilir.

Uniswap’ın zincir üstü ölçümleri de, özellikle geçen haftaki düşüşten sonra benzer bir sonuca işaret ediyordu. Uniswap’ın işlemleri ve hacmi ki her iki metrik de 15’ten 23 Ağustos’a önemli ölçüde düştü, ancak o zamandan beri bir miktar toparlanma gösterdi. Özellikle 28 Ağustos’un son 24 saatinde durum böyleydi.

Hacim Artmalı

Özellikle, UNI’nin mevcut satış baskısının üstesinden gelmek için yeterli alım hacmini güvence altına alması ve önemli bir ralli için yeterli destek yaratması gerekecek. Neyse ki, doğru araçlarla bir hacim akışını belirlemek oldukça kolay olabilir. Çoğu yatırımcı, düşüş sırasında piyasadan uzak durma eğilimindedir.

Piyasa ısınmaya başladığında genellikle yatırımcıların faaliyetinin geri dönüşü gözlemlenir. Bu durumda aşırı satım koşulları ve fiyatın test edilmiş bir destek seviyesine yaklaşması yatırımcıların daha fazla ilgisini çekebilir.

UNI’nin son 24 saatte artan adres etkinliğinde de durum böyleydi. Artık UNI aşırı satıldığına ve adres etkinliği artmaya başladığına göre, yükseliş eğilimi olasılığı önemli ölçüde daha yüksek olabilir.

FUD’nin özellikle Mt. Gox Bitcoin ile ilgili olarak dağılması, UNI’nin düşüş hareketine de sebep olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.