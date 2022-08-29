REI Network aynı zamanda GXChain 2.0 olarak da biliniyor ve EVM uyumlu bir genel blok zinciri olarak tanımlanıyor.

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Geçtiğimiz zaman diliminde birçok yeni halka açık zincirde doğan birçok yenilikçi zincir üstü protokoller piyasaya sürüldü Kullanıcılar bu protokolleri kullanırken teşvikler alabilirler, ancak yüksek bir işlem ücreti ödemek zorunda kalabilirler. REI Ağı, bu sorunların çözülmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

REI Network (REI) Nedir?

Ekip, projelerin etkisine, beklentilerine, ekip deneyimine ve ekolojik uygunluğuna dayalı olarak projeler için hibe miktarını özel olarak değerlendiriyor.

REI Network aynı zamanda GXChain 2.0 olarak da biliniyor ve EVM uyumlu bir genel blok zinciri olarak tanımlanıyor. Bir Ethereum parachain olarak hafif, ücretsiz ve geliştirici dostu özelliklere sahiptir. GXChain 2.0, kamu zincirlerinin mevcut yüksek maliyetli ve düşük verimli sorunlarını etkin bir şekilde çözmeyi hedefliyor. Bu nedenle, GXChain ücretsiz, düşük maliyetli geliştirme ve uygulamaların hızlı geçişini sağlayabilir ve EVM ekosistemiyle paylaşılabilir ve simbiyotik olabilir, ayrıca Defi, GameFi ve NFT’nin geliştirilmesini de destekler.

REI Ağında kullanıcılar, ücretsiz gas elde edebilir, kullanıcılar, zincir üstü kaynaklar için yenilikçi stake etme ve değiştirme tasarımı sayesinde zincir üstü işlemleri neredeyse sıfır ücretle tamamlayabilir.

REI Network, ortalama 3 saniyelik blok süresi ile hıza büyük önem verdiklerin ifade ediyor. Merkezsizliği sağlama öncülüğünde REI Network’ün, kullanıcılara daha hızlı bir deneyim sunması hedefleniyor.

Buna ek olarak kullanıcılar, doğrulayıcı olmak için REI DAO’ya katılabilir, ödül almak için doğrulayıcıya oy verebilir, ücretsiz gas’ten yararlanmak için staking yapabilir, topluluk yönetimine katılabilir.

REI Coin Nereden Alınır?

REI Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. REI Coin; Binance platformunda REI/ETH, REI/USDT, REI/BNB ve REI/BUSD paritelerinde işlem görüyor. REI Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 0,03 dolardan alım satım işlemi görüyor.

REI satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de REI Coin satın alabilirsiniz. REI/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. REI/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından REI Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.