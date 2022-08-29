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Sıcak Gelişme: AVAX Kurucusu Konuştu! Solana (SOL) Detayı!

AVAX hakkındaki iddialar bugünün gündeminde çok fazla yer işgal etti. Kripto paralarda bir düşüşe sebep oldu ve AVAX fiyatı süreçten ciddi anlamda zarar gördü. Emin Gün Sirer konuştu.
20:29
29 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Avalanche (AVAX) projesinin kurucusu Emin Gün Sirer sessizliğini bozdu ve bugün dolaşıma giren iddialara cevap verdi. Günün ilk saatinde paylaşılan iddialar kripto topluluğu arasında hızla yayıldı ve kripto paralar düşmeye başladı. AVAX fiyatı ise kritik bölgeyi kaybederek 17 dolarlı seviyelere indi. Peki Emin Gün Sirer konuyla ilgili neler söyledi? Solana detayı ne?

AVAX Kurucusu Konuştu

Cryptoleaks tarafından ortaya atılan iddiaları normal şartlarda ciddiye almayacağını söyleyen Sirer, bu kadar bariz bir saldırıyı ciddiye almak istemezdim dedi. Yine de kripto topluluğu arasında ciddi karşılık bulan bu iddialara daha fazla susmadı. Nitekim Binance CEO’su CZ’de gün içinde konuyla ilgili şaşkın olduğu yorumunu yapmış ardından bu paylaşımını silmişti. AVAX kurucusu şunları söyledi;

“Kripto alanındaki insanların bu kadar bariz saçmalıklara dikkat ettiğini görmek beni üzdü. Bu sitedeki iddialar kesinlikle yanlıştır. Ava Labs, şeffaflığa inanır ve etik/yasadışı yollara başvurmaz. Ne ben ne de Ava Labs’deki başka biri, dava seçiminde Roche’u yönlendirmedi. Kendisinden materyal veya bilgi almıyoruz ve yasal işlerimizi ona emanet etmiyoruz. Roche’un kendisi bunu bir kamu açıklamasında doğruladı. Ava Labs’ı sadece birkaç sıradan şirket sözleşmesi anlaşmazlığında savunmacı sıfatıyla temsil etti ayrıca şahsi bir hakaret davamı (Kripto Emre, Fetö konusu) yönetti.”

Sirer, hukuk firmasının açtığı agresif davalarla ilgili Solana örneğini verdi ve şunları söyledi;

“Roche tüm davalarını bizden bağımsız olarak açtı. Örneğin Solana davasını sadece basından öğrendik, başka bir projeye dava açtığı için çok üzüldük ve davayı düşürmesi için onu ikna etmeye çalıştık. Ava Labs’ın Baş Hukuk Müşaviri, Roche’un davasını değersiz bularak çürüten bir makale yazmak için fazladan çaba harcadı. Roche, Ava Labs için düzenleyici konulardan sorumlu değildir. Düzenleyici toplulukla, politika yapıcılarla ve kanun uygulayıcılarla bağımsız olarak iyi ilişkilerimiz var. Kendimizi yüksek standartlarda tutuyoruz ve bunu kabul ettiklerine inanıyoruz.”

İddialar Yalan

Kyle Roche hakkında ortaya atılan iddialardan biri de onun Ava Labs’ın yönetiminde olduğuyla ilgiliydi. Sirer bu iddiayı da reddetti. Avalanche protokolüyle ilgili herhangi bir şeyde söz hakkı olmayan Kyle’ın sadece önemsiz birkaç davayı üstlendiğinin de altını çizdi. Emin Gün Sirer paylaştığı açıklama metninin sonunda şunları söyledi;

“Blockchain topluluğu için inşa etmeye ve çok çalışmaya devam edeceğiz. Herkesi küçüklüğü, kişisel saldırıları ve hileli yalanları bir kenara bırakmaya teşvik ediyoruz. Birlikte inşa etmeye devam edelim.”

Kyle tarafından bugün yapılan açıklamanın detaylarını da son dakika olarak paylaşmıştık. Coin Türk üzerinden detaylarına ulaşabilirsiniz. Kyle Roche, kendisinin Internet Computer (ICP) tarafından gönderilen (ona açtıkları bir davayla ilgili) sosyal mühendisin komplo kurduğunu söyledi. Piyasaya iddialı bir giriş yapan ICP, 10 Mayıs tarihinde 750 dolara kadar çıkmış yakın zamanda da 4,67 dolar seviyesine düşmüştü. ICP yazı hazırlandığı sırada 6,58 dolardan alıcı buluyor.

Binance CEO’su CZ konuyla ilgili açıklama yaptı ve “bu FUD’ları kim finanse ediyor” dedi.

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