En büyük türev borsalarında biri olan CME Group, kripto para birimlerine yönelik vadeli işlem düzenlemesinde son durum ne? İşlemler başladı mı?

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Amerikan merkezli en büyük türev borsası olan Chicago Mercantile Exchange Group’un (CME) geçtiğimiz aylarda piyasaya sürmeye hazırlandığı destekli Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) vadeli işlemleri 29 Ağustos Pazartesi günü işlem görmeye başlayacak.

“Kripto Paralarda Riskten Korunma”

CME Group tarafından 28 Ağustos tarihinde yayınlanan bir açıklamada, vadeli işlemlerin kurumsal yatırımcıların riskten korunma sırasında kripto para birimlerinde işlem yapma yeteneği sunduğunu açıkladı. CME’ye göre Bitcoin– Euro yapısı 5 BTC’de, Ethereum Euro ise sözleşme başına 50 Ether’de ölçeklendirilecek. Yatırımcılar, sözleşmeleri CME CF Bitcoin-Euro Referans Oranı ve CME CF Ether-Euro Referans Oranı rehberliğinde nakit olarak yapabilirler. CME Group Hisse Senedi ve FX Ürünleri Küresel Başkanı Tim McCourt yeni düzenleme ile ilgili yaptığı son açıklamalarında şunları söyledi:

Bu yeni vadeli işlem sözleşmelerinin lansmanı, mevcut ABD doları cinsinden Bitcoin ve Ethereum vadeli işlem sözleşmelerimizde gördüğümüz güçlü büyüme ve derin likiditeye dayanıyor. Yeni Bitcoin Euro ve Ethereum Euro vadeli işlemlerimiz ABD içindeki ve dışındaki kurumsal müşterilere, piyasa değerine göre en büyük iki kripto para biriminin ticaretini yapmak ve riskten korunmak için daha kesin ve düzenlenmiş araçlar sağlayacaktır.

Düzenlemede Sağlam Temeller

Öte yandan işlem platformunun “sağlam temeller” üzerime düzenlediği USD dışı kripto para birimi türevlerine yönelik çalışmayı, artan küresel talep ile birlikte piyasaya sürmeyi planladığı açıklamasının bir ay sonrasında gerçekleşti. Şirketin hazırladığı işlem yeteneğinde kripto para müşterilerinin özellikle piyasa risklerinden korunma, sürekli likidite ve hacimden yaralanması hedefleniyor.

Öte yandan CME Group 2022’nin ikinci çeyreğinde 106.200 sözleşme ile en yüksek ortalama günlük açık pozisyonu kaydetti. Ayrıca bu seviye, tüm kripto para birimi ürünlerinde 57.400 sözleşme ile ortalama günlük hacim açısından şimdiye kadarki en yüksek ikinci çeyrek oldu.