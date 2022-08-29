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Listelenmesinin Ardından Devasa Yatırım Alan Üç Kripto Para Projesi!

Kripto para piyasalarında listelenmesinin ardından devasa yatırım alan üç kripto para projesinde ilerleyen süreçte bir ralli görülebilir mi?
23:00
29 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalarda yaşanan volatilite devam ederken, kripto para piyasalarında önümüzdeki aylarda bir ralli olasılığı tarafında yönlendirilen yeni projeler ekosisteme giriş yapıyor. Giriş yapan kripto para projelerine büyük sermayeler bağlayan yatırımcılar ile kripto para birimleri arasında bir güven ortamı oluşumu gözlemlenebiliyor.

İlk Üç Kripto Para Projesi

CoinMarketCap’ten alınan verilere göre 29 Ağustos itibariyle izlenen yeni kripto para birimleri arasında birinci sırada yer alan proje gayrimenkul merkezli Nblh (BNLH), 18,5 milyar dolar ile en yüksek piyasa değerine sahip olurken 0.2 dolar seviyesinden işlem görüyor. Projeyi takiben 1,43 dolar değerindeki Metaverse oyun tabanlı Ivar Coin (IVAR), 14.2 milyar dolarlık piyasa değeriyle ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Bitcoin Pay (BTCPAY) 805 milyon dolarlık piyasa değeri ile üçüncü sırada yer alırken 38.38 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kümülatif olarak son üç gün içerisinde CoinMarketCap’te listelenen üç yeni kripto para projesi, 33.5 milyar dolarlık piyasa değerine tekabül ediyor.

Kripto para projelerinin önemli miktarda sermaye girişi ile ilerleyen süreçte uygun kullanım durumlarına sahip olanların, muhtemelen piyasada öne çıkacağına dair bir fikir birliği mevcut. Örneğin Nblh şeffaflığı, istikrara teşvik etmeyi ve büyüyen emlak sektöründe yatırım fırsatları sunmayı amaçlamaktadır. BTCPAY ise sermaye ve tüketilebilir varlık deposu olarak hareket ederek mevcut kripto para projelerindeki bazı eksiklikleri tamamlamayı hedefliyor.

Ethereum Engel Olabilir

Öte yandan lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’a (ETH) tarihsel olarak bakıldığında yeni kripto para projelerini geliştirmek için önde gelen Blockchain teknolojileri arasında yer almasına rağmen, yaklaşan Merge yükseltmesi mevcut konumda bir engel olarak görülebilir. Yükseltme, blok zincirini bir Proof-of-Stake (PoS) protokolüne geçirecek. Yükseltmenin boyutu nedeniyle geliştiriciler, birleştirme sonrasında belirsizlik içerisinde olabilir. Bununla birlikte yükseltme için alınacak önlemlerden biri olarak, geçtiğimiz günlerde popüler bir kripto para borsası olan Coinbase’in tüm geçiş tamamlanana kadar Ethereum içeren tüm para çekme ve para yatırma işlemlerini kısaca duraklatacağı gösterilebilir.

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