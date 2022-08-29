Tekrar bu seviyeleri görecek mi? Popüler altcoin için 130 dolar hedefi uçuk değil ancak bu şarta bağlı

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Kripto para piyasalarının toplam değeri 978 milyar dolar seviyesinde ve Bitcoin (BTC) için düşüş görünümü devam ediyor. Bugün Avalanche FUD’u sebebiyle kripto paralar sallantı yaşadı ancak hızlı aksiyon alan Emin Gün Sirer şimdilik kaosu kontrol altına almış görünüyor. 2022 yılı kripto paralar için kaos dolu bir yıl oldu. Fakat bu rağmen ralli hedefleyen kripto paralar var.

Quant (QNT)

Yazı hazırlandığı sırada QNT fiyatı 99,5 dolara tırmandı ve bugün 101 dolara ulaştı. Bitcoin karşısında %1 kazanç elde eden altcoin 1,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 50 kripto para arasında yer alıyor. İşlem hacmi ise %8 oranında arttı. Son 30 günde 92,5 dolar ile 132 dolar arasında hareket eden fiyat tekrar yönünü yukarıya çevirdi.

Popüler kripto para 11 Eylül 2021 tarihinde 428 doları aşarak ATH seviyesine ulaşmıştı. Birkaç kripto kışını gören altcoin çok sayıda uzun vadeli yatırımcının portföyünde bulunuyor. Peki kısa vadede nasıl bir performans gösterecek?

Quant (QNT) Fiyat Analizi

100 dolar bölgesi QNT ayıları tarafından güçlü biçimde savunuluyor. Gün içi işlem hacmi, yükseliş mum oluşumunu desteklemiyor ve bu da daha yüksek fiyat reddi olasılığını artırıyor. Bununla birlikte, fiyatlar direnç trend çizgisinin üzerine çıkarsa, 130 dolarlık direnç bölgesine kadar hızlı bir toparlanma görebiliriz. Bitcoin en azından yatay hareketine bir süre devam ederse QNT boğaları 100 dolar bölgesini yeniden aşmaya çalışacaktır. Nitekim yazı hazırlandığı sırada yapma çalıştıkları şey budur. Peki başarısız oldukları senaryoda QNT alıcılarını hangi seviyeler bekliyor?

Fiyat reddi halinde QNT için 87 dolarlık taban desteğine kadar gevşeme görülebilir. Günlük RSI eğilimi 14 günlük ortalama çizgisine meydan okuyan neredeyse aşırı satım bölgesinde bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Dolayısıyla göstergeler, altta yatan yükseliş eğilimindeki bir artışı yansıtıyor. Kısa vadede yatırımcıların 100 dolar üzerindeki kapanışları yakından izlemesi gerekir. 100 ve 130 dolarlık direnç bölgesi önümüzdeki saatlerde olasıdır.

Öte yandan düşen fiyat 90,87 ve 75 dolarlık destek bölgelerine kadar gevşeyebilir. Bitcoin (BTC) kısa bir süredir yatay alanda hareket ettiği için günlük kapanışta volatilitenin artma ihtimali var. Son düşüşü tahmin eden Capo takma isimli analist kısa vadede BTC fiyatının 22.500 dolar ile 23.000 dolar arasında bir zirveye ulaşabileceğini paylaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.