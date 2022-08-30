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J.P. Morgan’ın Tepesinden Önemli Açıklama: Bir Düzinesi Hariç Hepsi Boş!

Dünyanın en büyük bankacılık şirketlerinden birisi olan J.P. Morgan'ın CEO'su Umar Farooq yaptığı açıklamalarla kripto piyasasını topa tuttu.
02:30
30 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Onyx by J.P. Morgan CEO’su ve Finansal Kurum Ödemeleri Küresel Başkanı Umar Farooq, birkaç düzine token dışında kripto paranın çoğunun hala önemsiz olduğuna inanıyor.

Singapur’un Green Shoots Series 2022 Para Otoritesi’nde Farooq, düzenlemenin yetişmemesine rağmen, dijitalleştirilmiş tokenlerin çok fazla kullanım durumu olmadığını belirterek, diğer her şeyin (kriptolar), bahsedildiği gibi ya gürültü ya da açıkçası kaybolacağını bildiğimiz bir şeyden farksız olmadığını belirtti.  Bu yüzden aklında, bazı kripto paraların kullanım durumlarının tam olarak ortaya çıkmadığını da sözlerine ekledi.

Düzen Her Zaman Bir Adım Önde

Banka liderliğindeki bir blok zinciri platformunun lideri olarak Farooq, kripto sektöründe özel seçeneklerin her zaman var olacağını, ancak büyük değere sahip “ciddi işlemler” söz konusu olduğunda kullanıcıların düzenlenmiş finansal kurumlara yöneleceğini de belirtti. Hükümetin, düzenleyicilerin ve tüm finansal altyapının onların arkasında olduğunun bilindiğini vurguladı.

Yöneticinin yorumları, MAS’ın genel müdürü Ravi Menon’nun kriptoyu düzenlemeye yönelik yeni duyurusunun ardından, ajansın kripto spekülasyonlarını engelleyeceğini ancak kripto inovasyonunu engellemeyeceğini belirtti.

Farooq, gelişen düzenleyici alanda finansal kurumları yeni teknolojinin benimsenmesi konusunda yavaşlatan şey hakkında, önemli düzenleyici kurallar olduğunu, ancak finansal istikrar için daha yüksek seviyeli kuralların haksız olduğuna inanmadığını açıkladı.

Son zamanlarda, Singapur Para Otoritesinin (MAS) tüketicileri korumak için daha katı kurallar düşündüğü bildirildi. Yeni kurallara göre, düzenleyici, müşteri uygunluk testlerini içerebilir ve kripto perakende yatırımcıları için kaldıraç ve kredi olanaklarının kullanımını sınırlayabilir.

Faroog şu açıklamayı yaptı:

Düzenleyici rejimimiz göz önüne alındığında açıkçası durumun biraz daha karmaşık olduğunu düşünüyorum ve açıkçası, bu endüstride yeni gelişen teknolojiye karşı bizi güvenli kılan da bu. Muhtemelen bu durum bizi biraz da yavaşlatıyor.

Endüstri Daha Yeterince Olgun Değil

Onyx başkanı ayrıca kripto endüstrisinin “olgunlaşmadığı” ve “mevcut web3 altyapısında kullanılan kripto paraların çoğunun spekülatif amaçlar için olduğu” görüşünde.

Faroog açıklamalarına şu cümlelerle devam etti:

Yönetmelik kalktı ve bence bu yüzden finans endüstrisinin genel olarak biraz yavaş olduğunu, yetiştiğini görüyorsunuz. Ama yetiştiğinde ve kim yetişirse yetişsin ama bunu yakalayan büyük kurumlar mutlak kazananlar olacak.

Bununla birlikte Farooq, JP Morgan’ın dijital varlık bölümünün, blok zinciri uygulamasını mümkün kılan altyapıyı oluşturmaya “çok yoğun” yatırım yaptığını ancak blok zinciri teknolojisini uygulamaya çok fazla yatırım yapmadığını da kabul etti.

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