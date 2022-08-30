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Yeni haftaya düşüş yönlü bir ivme ile başlayan ve 19.600 dolar seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte yeniden yükselişe geçti ve 20.370 dolar seviyelerine ulaştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.580 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, yeniden 1 trilyon doları aştı.

Bitcoin (BTC), Yeniden 20.000 Dolar Seviyelerini Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile yeniden yükselişe geçti ve yeniden 20.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, güne çeşitli oranlarda değer artışları ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.580 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1 trilyon doları aştı. Ayrıca Coinglass’ın güncel verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 288 dolar, XRP 0,33 dolar, Cardano (ADA) 0,45 dolar, Solana (SOL) 32,7 dolar ve Polkadot (DOT) 7,3 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Lido DAO (LDO), Flow (FLOW), Avalanche (AVAX), Compound (CMP) ve Maker (MKR) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu.