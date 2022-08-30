Toplam kripto para piyasası değeri 992 milyar dolar seviyesinde seyrederken Bitcoin son 24 saat içinde yaklaşık olarak %3 artış elde etti.

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Toplam kripto para piyasası değeri 992 milyar dolar seviyesinde seyrederken lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saat içinde yaklaşık olarak %3 artış elde etti. Bunun yanında piyasa değeri bakımından en büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum’un (ETH) %8’in üzerinde yükselmiş olması dikkatleri çekiyor.

Bitcoin ve Altcoin’ler

Dün yaşanan düşüş sonrasında bugün toplam kripto para piyasası değeri yüzde 4’ün üzerinde arttı. Bitcoin dün 19.500 dolara kadar gerilemişti ancak sonrasında yükselişe geçti ve yazının kaleme alındığı sırada 20.386 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise 1.422 dolara kadar geriledikten sonra yazının yayına hazırlandığı sırada 1.575 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından ilk on kripto para birimine baktığımızda Ethereum’dan sonra en çok değer artışını Solana’nın (SOL) %7,4 ile kaydettiğini görüyoruz. Ripple (XRP) 0,32 dolarlık direncin üzerine yükselmeyi başarırken, Cardano (ADA) da 0,45 dolarlık direnci kırmış gibi görünüyor. Analistlere göre ADA’nın bu seviye üzerinde kalması yükselişi tetikleyebilir.

Buna ek olarak piyasanın en büyük borsa coin’i konumunda bulunan Binance Coin de (BNB), %3,6’lık artışı ile dikkatleri çekiyor. 275 dolarlık desteği elinde tutmayı başaran BNB’nin 280 dolar üzerine yükselmiş olması da pozitif bir işaret olarak değerlendiriliyor. BNB yazının kaleme alındığı sırada 288 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük iki meme token olarak Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’ya (SHIB) baktığımızda ise SHIB’in son 24 saat içinde daha iyi performans sergilediğini görüyoruz. DOGE, yüzde 3 üzerinde artış yaşarken SHIB yüzde 5 üzerinde yükseldi.

FLOW ve LDO

Piyasa değeri bakımından en büyük ilk 100 kripto para birimine baktığımızda Flow Coin (FLOW) ve Lido DAO’nun (LDO) dikkat çeken bir şekilde yükseldikleri ifade edilebilir. FLOW son 24 saat içinde %13’ün üzerinde yükselirken, LDO son 24 saat içinde yaklaşık olarak %17’lik bir artış yaşadı.

Düne damgasını vuran AVAX’ın ise son 24 saat içinde kaydettiği %12’lik artış dikkatleri çekiyor. Buna ek olarak ilk 100 kripto para biriminin genel olarak %3 ile %10 arasında değer kazandığı ifade edilebilir.