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eCash Coin Nedir?

13:12
30 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

ECash (XEC), kendisi de bir Bitcoin (BTC) ve Bitcoin Cash (BCH) çatalı olan Bitcoin Cash ABC’nin (BCHA) yeniden markalanmış versiyonudur. Kendisini “elektronik nakit olarak kullanılmak üzere tasarlanmış bir kripto para birimi” tanımlıyor.

eCash (XEC) Nedir?

ECash kesinlikle mal ve hizmetler için ödeme yapmak için kullanılan bir işlem aracı olmayı amaçlar. Kripto para 1 Temmuz 2021’de yeniden markalandı ve o zamandan beri kendisini bir önceki projeden ayırmaya çalışıyor.

eCash’in temel birimlerine “bit” denir ve Bitcoin Cash ABC’nin hantal ondalık basamaklarının yerini alır. Yani, 0.00001000 BTC göndermek yerine eCash ile 10 bit gönderirsiniz. ECash, blok zinciri Avalanche (AVAX) ile karıştırılmaması gereken “Avalanche” adlı bir proof of stake (PoS) konsensüs katmanını da entegre eder. Yeniden markalaşmanın ardından eCash, tüm BCHA kripto paralarını bire bir milyon oranında XEC’ye dönüştüreceğini açıkladı.

Kripto para geliştiricileri eCash konusunda, gözlerini üç ana iyileştirmeye dikti:

  • İşlem hacmini saniyede 100 işlemden saniyede beş milyondan fazla işleme ölçeklendirme
  • İşlem kesinlik süresini azaltarak ödeme deneyimini iyileştirme
  • Protokolü genişletme ve çatalsız yükseltmeler oluşturma

eCash (XEC) geliştiricileri, kripto paranın Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumluluğunu desteklemesini ve Ethereum (ETH) üzerindeki merkezi olmayan finans (DeFi) sektörü ile birlikte çalışabilir olmasını amaçlıyor. Coinin başarılı olması için eCash geliştiricileri beş temel görevi yerine getirmeyi planlıyor:

  • Anonim işlemlerin sağlanması
  • İşlemlerin değişmezliğinin sağlanması
  • İşlemlerin neredeyse ücretsiz kalacağını garanti etmek
  • Üç saniyeden daha kısa bir sonla küresel olarak güvenli işlemleri zorunlu kılmak
  • Kripto paranın altyapısını, sosyal sözleşmesiyle finanse edilen bir kamu malı olarak tasarlamak

Bunu başarmak için eCash geliştiricileri, iddialı bir yol haritası hazırladı:

  • Ölçeklenebilir blok işlemeyi etkinleştirmek için kurallı işlem emri
  • Toplu imza doğrulamasını etkinleştirmek için Schnorr İmzaları
  • Grafen veya diğer yollarla daha hızlı blok yayılımı
  • Blockchain budama ve daha hızlı ilk senkronizasyon ile UTXO taahhüdü
  • Ölçeklenebilir blok işlemeyi etkinleştirmek için Merklix-Meta Ağacı
  • 1 TB bloklara kadar pazar odaklı büyümeyi desteklemek için uyarlanabilir blok boyutları

Bunlar ek olarak ECash (XEC), Bitcoin Cash’in (BCH) baş geliştiricisi olan ve eCash’in öncülü Bitcoin Cash ABC’yi (BCHA) kurmak için bu blok zincirini çatallayan baş geliştiricisi Amaury Sechet tarafından yönetiliyor.

XEC Coin Yorum

CoinMarketCap verilerine göre XEC Coin, 900,417,674 dolar ile piyasa hacmi bakımından 52. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 0,000047 dolardan işlem gören XEC Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 158,028,871 USD olduğu görülüyor. Ayrıca XEC Coin, 20 Temmuz 2021’de 0,000017 dolar ile dip seviyeyi görürken 10 Kasım 2021’de de 0,00059 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

Bunlara ek olarak şu anda dolaşımda 19,1 milyar XEC bulunuyor ve XEC Coin toplam arzının 21,000,000,000,000 XEC olacağı ifade ediliyor.

XEC Coin Nasıl Alınır?

XEC Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

XEC Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından XEC Coin’in işlem gördüğü BUSD ve Tether (USDT) XEC işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.

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