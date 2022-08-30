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Kaldıraç Nedir? Kaldıraçlı İşlem Örnekleri

Kaldıraç, yatırımcıların kar oranlarını artırmak için kullanabilecekleri oldukça önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. 
13:54
30 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kaldıraç, yatırımcıların kar oranlarını artırmak için kullanabilecekleri oldukça önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu noktada kaldıraçlı işlemlerde kar oranı ne kadar artarsa zarar oranının da o kadar yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla kaldıraçlı işlem yapabilmek için ya çok iyi piyasa bilgisine sahip olmanız ya da gerçekten tecrübeli isimleri takip ederek işlemler yapmanız öneriliyor.

Kaldıraçlı Yatırım Nedir?

Marj işlemler olarak da bilinen kaldıraçlı işlemler, piyasada çok daha büyük bir pozisyon almak için az miktarda sermaye kullanarak yapılan işlemleri gösteriyor. Marj üzerinden işlem yaparken, marjın kendisi tipik olarak toplam pozisyon büyüklüğünün yüzdesi olarak ifade ediliyor.

Bunların yanında kaldıraçlı işlemin avantajlarından biri, size ek fonlara erişim sağlamasıdır. Bu şekilde 1.000 dolarlık bir yatırım yaparken aslında 2.000 doların getireceği karı ya da zararı kabul etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla piyasada daha büyük bir pozisyona maruz kaldığınız için getirilerinizi büyütme fırsatınız var. Ancak bunun tam tersi de geçerli.

Kripto işlemlerinde de kaldıraç, alım satım yapmak için ödünç alınan sermayeyi kullanmak anlamına gelir. Kaldıraç işlemi, alım veya satım gücünüzü artırarak daha büyük miktarlarda yatırım yapmanıza olanak tanır. Bu nedenle, başlangıç sermayeniz küçük olsa bile, kaldıraçlı işlemler yapmak için bunu teminat olarak kullanabilirsiniz. Kaldıraçlı işlem, potansiyel karlarınızı çoğaltabilirken, aynı zamanda yüksek riske de tabidir, özellikle de değişken kripto piyasasında.

Kaldıraçlı İşlem Örnekleri

İşlem yaptığınız kripto borsasına bağlı olarak, hesap bakiyenizin 100 katına kadar kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilirsiniz. Kaldıraç miktarı, 1:5 (5x), 1:10 (10x) veya 1:20 (20x) gibi bir oran olarak tanımlanır. Örneğin; 5X kaldıraç, başlangıç sermayenizin 5 katına çıktığını gösterir. Örneğin, hesabınızda 100 dolar varken siz 1.000 dolarlık bir işlem açmak istiyorsunuz. Bu noktada 10X kaldıraç sunan bir borsayı kullanarak bu işlemi yapabilirsiniz.

Ancak unutmamak gerekiyor ki kaldıraç her ne kadar yatırımcılarla yüksek kar sunsa da çok ciddi kayıpların oluşmasına da yol açabilir. Bu sebeple kaldıraç kullanırken çok dikkatli olmakta fayda var.

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