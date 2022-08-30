Yükselişte başı bu altcoinler çekiyor. Peki onları öne çıkaran gelişme ne? Daha fazla yükseliş görebilir miyiz?

Okuma Süresi: 3 Dakika

Tüm kripto paraların toplam piyasa değeri yeniden 1 trilyon dolar eşiğine tırmandı. Yazı hazırlandığı sırada piyasa değeri 995 milyar dolar. Eğer 1 trilyon dolar hızlı bir şekilde aşılırsa altcoinlerde daha hızlı bir toparlanma görebileceğiz. Fakat piyasadan daha önde giden bir altcoin grubu daha var. Birçok yatırımcı BTC, ETH ve BNB gibi varlıklara odaklanmışken bunlar güne çift haneli yükselişle devam ediyor. Elbette bunların içinde de öncü olanlar var.

Lido Finance (LDO)

Lido ve Compound dahil olmak üzere mavi çipli DeFi tokenleri Ethereum’un birleştirme olayı hızla yaklaşırken büyük kazançlar elde etti. Lido Finance (LDO), Compound (COMP) ve Synthetix DeFi alanındaki toparlanmada başı çekiyor. Piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para arasında en iyi kazanca ulaşan LDO güne %17 artışla devam ediyor. Popüler DeFi kripto parasının Merge ile ciddi büyüme potansiyeli yakaladığından uzun süredir bahsediyorduk. Nitekim öyle de oldu, LDO son 30 gün içinde 3 dolar ile 1,57 dolar arasında hareket etti. Daha fazla yükseliş kapıda olabilir.

Eylül ayının üçüncü haftasında gerçekleşecek Merge, artık Ethereum (ETH)’ı enerji yoğun bir varlık olmaktan çıkaracak. Madencilerin ortadan kaldırılmasıyla enerji tüketimi %99,5 oranında azalacak. Bu durum Ethereum ekosistemindeki projelerin daha fazla ilgi görmesini sağlayabilir nitekim ESG FUD’u da böylece bitmiş oluyor.

DeFi Altcoinler

Ölçeklenebilirlik, işlem ücretleri ve daha fazla iyileşmeyi önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Buna zemin hazırlayacak olan Merge, özellikle DeFi alanındaki protokollere daha iyi bir ortam sunacak. DeFi hakimiyetiyle tanınan Ethereum bu büyük gelişmeye yaklaştığı için bu alandaki kripto paralarda da yükseliş yaşanıyor. Borç verme platformu Compound’u destekleyen yerel token COMP da son 24 saat içinde %9,58 kazandı. DeFi tokeni, yaklaşık 357 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ancak CoinMarketCap verilerine göre tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 911,20 dolardan %94,52 oranında düştü.

Synthetix‘in yerel token SNX’i de son 24 saat içinde %13,94 arttı. Coinglass’a göre, geçtiğimiz yükseliş gününde kripto para piyasasında yaklaşık 42,67 milyon dolarlık kısa vadeli işlem tasfiye edildi.

Bugünkü yükseliş fiyat hareketinin arkasındaki başlıca nedenler, muhtemelen yaklaşmakta olan Ethereum birleşmesi ve geliştirilmiş DeFi aktivitesidir. Dune Analytics’ten alınan verilere göre, ağ yükseltmesinden önce Ethereum’da yaklaşık 13.458 milyon Ethereum stake edildi. DefiLlama’dan alınan verilere göre, tüm blockchainlerde kilitlenen toplam değer (TVL), son 24 saat içinde %3,51 arttı. Lido’nun TVL’si de aynı dönemde %8,74 arttı ve onu DefiLlama’dan alınan verilere göre TVL tarafından Ethereum’daki ilk 10 DeFi uygulaması arasında en önemli hale getirdi.

Önümüzdeki günlerde bu altcoin grubunda daha fazla yükseliş görmek sürpriz olmaz. Fakat her zaman söylediğimiz gibi, burası kripto para piyasaları ve sürprizlerle dolu. Herhangi bir dev proje hakkında dolaşıma sokulacak bir FUD (örn: Dün AVAX hakkındaydı) piyasaları negatife çevirebilir.