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Son Dakika: SEC Ceza Verdi! Altcoinin Fiyatı Düşüyor!

Bir kripto para daha SEC kurbanı oldu. Üst düzey yöneticisine ceza verildi. Fiyatı düşmeye başladı.
14:43
30 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın dört bir yanındaki piyasa düzenleyicileri kripto paraları yakın takibe aldı. Kısa süre önce son ceza duyuruldu. Tayland SEC’i insider trading suçunu işleyen birine ceza kararını açıkladı. Daha önce ABD SEC’i eski Coinbase yöneticisine benzer bir dava açmıştı. Tayland düzenleyicisi tarafından yapılan açıklamanın ardından ilgili altcoinin fiyatı düşmeye başladı.

SEC Bu Altcoine Dava Açtı

Bitkub Coin (KUB) fiyatı 1,4 dolara kadar düştü. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitkub Blockchain Technology Company Limited’in (BBT) Baş Teknoloji Sorumlusu Samrong Wachanasathien‘in (Bay Samrong) yaptığı token alımı sebebiyle cezalandırıldığını açıkladı. 2 Kasım 2021 tarihinde Tayland Borsası, SCB Securities Company Limited’in Bitkub Online Company Limited’in (BO) toplam hisselerinin %51’ini Bitkub Company Limited’den satın almak için bir anlaşma yaptı. Samrong bu anlaşmanın fiyatı yukarı çekeceğini biliyordu ve önceden alım yaparak haksız kazanç elde etti.

2 Kasım 2021 tarihinde anlaşmanın açıklanmasıyla KUB tokenin fiyatı 49,53 baht’tan %101 artışla 99.99 baht seviyesine ulaşmıştı. SEC aldığı insider trading (içeriden öğrenenlerin ticareti) şikayetlerin ardından BBT’nin Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Samrong Wachanasathien’in 61.107,66 dolar dolar değerinde KUB token aldığını tespit etti.

Kripto Para Davaları Artıyor

Samrong, SEC’in masraflarını tazmin edecek ve 12 ay boyuna kripto paralarla alakalı bir şirkette yönetici olarak çalışamayacak. Ayrıca 234.000 dolar da ceza ödeyecek. Tayland SEC’i bundan sonra da proaktif şekilde benzer suçları tespit etmek ve cezalandırmak için çalışacağını açıkladı. ABD’nin kripto paralarla alakalı bu tarz davalarına zaten alışmıştık ancak anlaşılan o ki ilerleyen aylarda diğer devletlerde de benzer adımlar atacak. Tayland SEC’i bu soruşturmayı şikayetlere ve istihbarata istinaden başlatmış olsa da suçları tespit konusunda denetim mekanizmasını daha güçlü çalıştıracağını söylüyor.

Kripto paralar henüz hiçbir ülkede tam anlamıyla düzenlenmiş değil. Ancak insider trading, ponzi, diğer dolandırıcılık yöntemleri vs için mevcut piyasa yasalarından güç alarak soruşturmalar açılabiliyor. 2023 yılının kara bulutları benzer davaların yaygınlaşmasıyla kripto para endüstrisinin üzerine çökebilir.

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