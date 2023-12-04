Mantle Network’ten Dikkat Çeken Adım: Ekip, Ethereum Ağında Stake Protokolü Başlattı

DAO liderliğindeki blockchain geliştiricisi Mantle, Ethereum ana ağında bir likit stake protokolü başlattı. Protokol, kullanıcıların ETH yatırmasına ve doğrulayıcı sözleşmeler aracılığı ile ağ stake işlemlerine katılmasına olanak tanıyacak. Temmuz 2023 gerçekleştirilen Mantle yönetişim forumundaki bir teklif ile başlatılan protokol; kullanıcıların Ethereum stake etmelerine ve varlıklarını temsil eden bir token olarak Mantle-staked Ether (mETH) almalarına olanak tanıyor.

Mantle Ekibinden Dikkat Çeken Adımlar

Mantle merkezi olmayan otonom organizasyonu tarafından yönetilen protokol, Mantle’ın Layer-2 ağını kurmasının ardından hizmetlerinin genişlemesini temsil ediyor. Mantle, liquid staking protokolü (LSP) mainnet sözleşmelerini Ekim ayı başında kısıtlı bir alfa aşamasında kullanıma sunmaya başlayarak ilk adımı atmış oldu. Proje o zamandan bu yana önemli bir aşamaya geçerek erişimi ve katılımı genişletti.

Likit stake etme, kullanıcılara fonlarını stake edilen varlıklardan serbest bırakma avantajı sunması ile biliniyor. Bununla birlikte, Ethereum ekosisteminde görülen yaygın kullanımı; Lido, Coinbase, Binance ve diğerleri gibi büyük borsalar ile Ethereum varlıklarının yoğunlaşmasına neden oldu.

Süreç Nasıl Devam Edecek?

Mantle ekibinin yaşanan bu varlık yoğunlaşması sorununu ele almak için mevcut çözüm yelpazesini genişletmek istediğini biliniyor. Mantle Baş Mühendisi Jordi Alexander, konu ile alakalı şu yorumda bulundu:

“ETH varlıklarının yoğunlaşması, artan isim tanınırlığı ve kullanım durumunun geri bildirim döngüsü yoluyla ağ etkisinin bir sonucudur. Mantle LSP, mETH’in hem Mantle ekosisteminde hem de ötesinde LSDfi’de benimsenmesine ve en yüksek sürdürülebilir getiriyi korumadaki sermaye verimliliğine odaklanarak kullanıcılar için daha fazla seçenek yaratarak çözümün bir parçası olmayı amaçlıyor.”

Mantle DAO, Ağustos ayında yönetişim önerisi MIP-25’in onaylanmasının ardından kendi protokolünü kullanarak hazine üzerinden Ethereum stake etmeyi seçti. Bu adım, DAO’nun yönetim altında bulunan varlıklara göre en büyük likit stake protokolü olan Lido Finance ile stake edilen 80 milyon dolarlık ETH varlığını tamamlıyor.

Mayıs 2023’te BitDAO ile birleşen Mantle, kripto para piyasasındaki en önemli topluluk hazinelerinden birine sahip. DeepDAO’ya göre bu hazine 470 milyon dolar değeride Ethereum ve 200 milyon doların üzerinde stablecoin varlık içeriyor.