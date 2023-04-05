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Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!

Çılgın milyarder ve eski ABD başkanı olan Donald Trump hakkında ortaya çıkan tutuklama kararının ardından bu projede %200 artış yaşandı.
09:00
5 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Manhattan’da tutuklanması Salı günü heyecan yarattı. Trump’a karşı açılan ceza davası, Trump’ın NFT’lerinin satışlarının tutuklanmasından bu yana %200’ü aşması nedeniyle kötü şöhretini arttırmış gibi görünüyor.

Donald Trump, New York’taki bir suç iddianamesinin ardından cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan eski ya da görevdeki ilk başkan oldu. İşin tuhafı, tutuklanması Trump NFT’lerinin fiyat tabanında bir ralliyi tetikledi.

Trump NFT Satışları Artıyor

NFT koleksiyonu, son 24 saat içinde işlem hacminde %220’lik bir artışa tanık oldu. CryptoSlam verilerine göre, bir gün içinde yaklaşık 75.000 dolar değerinde Trump NFT satışı yapıldı. Bu arada, satış işlemlerinin sayısı aynı zaman dilimi içinde %190’dan fazla arttı.

Satış hacmindeki artışın bir sonucu olarak, koleksiyonun taban fiyatı da benzer bir eğilim sergiledi. Grupta listelenen en ucuz NFT’nin fiyatı %4,3’lük bir artışın ardından 0,47 ETH oldu. Bu da mevcut fiyatlarla 908 dolara denk geliyor. Bu arada, NFT’lerin piyasa değeri de %7 artışla 21.150 ETH’ye yükseldi.

Polygon ve Ethereum’da yaratılan ve geçen yıl Aralık ayında her biri 99 dolardan piyasaya sürülen 45.000 NFT’lik koleksiyon hızla tükendi. İddiaya göre bu kartların satın alınması, alıcıyı eski başkanla kişisel bir toplantı, golf oynama ve Mar-a-Lago kulübünde bir kokteyl saati de dahil olmak üzere diğer ödülleri kazanmak için bir çekilişe de sokuyor.

Screenshot of Donald Trump NFTs

Davanın Ayrıntıları

Donald Trump’ın Salı günü, 2016 başkanlık kampanyasının sonlarına doğru sus payı ödemelerinde oynadığı iddia edilen rolle ilgili olarak iş kayıtlarında tahrifat yapmak suçundan yargılandığı 34 davada suçsuz olduğu kabul edildi.

2016 ABD başkanlık kampanyası sırasında Donald Trump’ın Stormy Daniels olarak da bilinen yetişkin film oyuncusu Stephanie Clifford ile evlilik dışı bir ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Seçimler öncesinde Trump’ın avukatı Michael Cohen, Daniels’a ilişkiyi kamuoyuna açıklamasını engelleyecek bir gizlilik anlaşması (NDA) imzalaması karşılığında 130.000 dolar ödemeyi kabul etti.

2018 yılında Cohen, Daniels’a yapılan sus payı ödemesiyle kampanyaya aşırı katkıda bulunmak da dahil olmak üzere çeşitli suçlamaları kabul etti. Cohen, ödemeyi o zamanki aday Trump’ın talimatı üzerine yaptığını, Trump’ın da bu miktardan haberdar olduğunu ve ödemeyi onayladığını iddia etti.

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