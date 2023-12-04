CHAINLINK (LINK)

Dikkat! Balinalar Harekete Geçti! Chainlink’e (LINK) Akın Başladı!

Özet

  • Chainlink balinaları, LINK varlıklarını önemli ölçüde artırarak, en büyük 200 LINK cüzdanının varlıklarını 50 milyon dolardan fazla artırdı.
  • Bu birikim, kripto borsalarındaki LINK token bakiyesinde belirgin bir düşüşle aynı zamana denk geldi, genellikle düşen bakiye yükseliş sinyali olarak değerlendirilir.
  • On-chain veriler, LINK'in borsalardaki arzının bir yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine indiğini gösteriyor
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Chainlink balinaları LINK varlıklarını önemli ölçüde artırdı. Bu durum yükseliş eğiliminin arttığını gösteren, kripto para borsalarındaki token bakiyesinde gözle görülür bir azalmanın ardından geldi. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, en büyük 200 LINK cüzdanının yakın zamanda varlıklarını 50 milyon dolardan fazla artırdığını açıkladı. Bu adreslerde kümülatif olarak yaklaşık 11,84 milyar dolar değerinde 746,57 milyon LINK toplandı.

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LINK’te Birikim Çılgınlığı!Swift ve Wemade Etkisi

LINK’te Birikim Çılgınlığı!

Bu birikim çılgınlığı LINK’in borsalardaki bakiyesinde kayda değer bir düşüşle aynı zamana denk geldi . Genellikle düşen döviz bakiyesi yükseliş sinyali olarak görülüyor ve uzun vadeli tutma ve daha az satış baskısına doğru bir geçişe işaret edebilir. On-chain veriler LINK’in borsalardaki arzının, bir yıldan fazla bir sürenin en düşük noktası olan yaklaşık 102 milyon LINK token’ına düştüğünü doğruluyor.

Ek olarak, Chainlink’in staking v0.2 yükseltmesi ekosisteme yeni bir ilgi uyandırdı. Veriler, kullanıcıların 40,87 milyon limitin yaklaşık 20 milyonunu stake ettiğini gösteriyor. Belirtilen ölçümler, piyasaya hakim olan mevcut olumlu görüşlerle birleştiğinde LINK fiyatında artışa neden oldu. Ek olarak Chainlink, lider kripto para birimi olan Bitcoin‘in %139 oranında artışına kıyasla yılbaşından bu yana %189’luk kayda değer bir fiyat artışı gösterdi.

Swift ve Wemade Etkisi

Bu dönemde, ağın çapraz zincir birlikte çalışabilirlik protokolü (CCIP), küresel finansal mesajlaşma ağı Swift ve Güney Koreli oyun devi Wemade dahil olmak üzere büyük geleneksel kurumlar tarafından yoğun bir şekilde benimsendi. Chainlink kurucu ortağı Sergey Nazarov konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Chainlink merkezi olmayan verilerin önde gelen kaynağı olmanın çok ötesine geçen, zincir dışı güveni en aza indirilmiş hesaplama için lider bir yöntem haline gelen ve şimdi hem Web3 hem de TradFi genelinde önde gelen zincirler arası bağlantı standardı olma yolunda ilerleyen bir platform.

Olumlu zincir içi faaliyete rağmen Silo Labs, Chainlink’in Arbitrum’daki wsETH/ETH fiyat akışında beş pozisyonun tasfiyesine yol açan bir hata bildirdi. Hatanın gerçekleştirilen iki önemli işlemden kaynaklandığı belirtiliyor. Silo Labs konu hakkında şunları vurguladı:

Bu işlemler oldukça büyüktü ve Chainlink veri sağlayıcısının Arbitrum’daki VWAP hesaplamasında dikkate alınmış olabilir . Bildirilen fiyat, belirli bir zamanda hacim ağırlıklı piyasayı temsil ediyor olabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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