BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de (BTC) Güçlü Momentum! BTC’nin Arkasındaki Beklenen Destek!

Özet

  • Henrik Zeberg, BTC'nin haftalık RSI'sının güçlü bir momentum gösterdiğini ve bu göstergenin geçmişte BTC'nin güçlü yükselişlerine işaret ettiğini belirtti.
  • Glassnode'un kurucularından Negentropic'e göre, BTC ve ETH, kripto piyasasındaki genel gerilemeye rağmen hala dirençli durumda ve BTC'nin 42.000 dolar seviyesini hedeflediği ifade edildi.
  • Negentropic, BTC ve ETH'nin yanı sıra Solana, Chainlink, Cosmos gibi altcoinlerin de dikkat çekici olduğunu belirtti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarında yakından takip edilen analist Bitcoin‘de (BTC) önemli bir göstergenin güçlü bir momentuma işaret etmesi nedeniyle hızla yükselişe geçeceğini öne sürdü.

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Bitcoin’de Güçlü DestekAltcoinlerde Son Durum

Bitcoin’de Güçlü Destek

Makroekonomist ve kripto para analisti Henrik Zeberg sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda lider kripto para birimi olan BTC’nin haftalık göreceli güç endeksinin (RSI) kripto para biriminin arkasında güçlü bir etmen olduğunu öne sürdü. Yatırımcılar trendin devam edeceğinin sinyalini verebileceği için RSI’yı yakından takip eder. Zeberg’e göre BTC’nin RSI’sı son üç kez yükseliş bölgesine geçti ve yükselişe geçti. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

BTC: Haftalık RSI ‘güçlü bir momentuma girdi. BTC bu alana taşınmadan önceki üç kez güçlü bir şekilde yükseldi. Bu sefer farklı olmayacak! Bitcoin yükselecek!

Ek olarak X üzerinde Negentropic adını kullanan piyasa veri analitik firması Glassnode’un kurucularına göre, hem BTC hem de Ethereum (ETH), kripto para piyasalarında yakın zamanda yaşanan gerilemeye rağmen hala güçlü duruyor.

Altcoinlerde Son Durum

Negentropic, BTC’nin 42.000 dolar seviyesini izlediğini ve ETH rakibi Solana (SOL), merkezi olmayan oracle sağlayıcısı Chainlink (LINK) ve birlikte çalışabilen blockchain Cosmos (ATOM) gibi takip edilmesi gereken bazı altcoinleri isimlendirdiğini belirtti. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Birkaç ayın en yüksek seviyelerine yükselen kripto para piyasası, hafif bir gerileme yaşıyor. Buna rağmen BTC ve ETH dirençli duruyor. BTC Ekim ayından bu yana %30’luk muhteşem bir yükselişin ardından 42.000 doları hedeflerken, ETH sağlam bir şekilde 2.000’in üzerinde kalmayı sürdürüyor. Altcoinler ele alındığında: Solana, Cosmos, Sei, Chainlink ve ScapesMania dikkat çekiyor.

Bitcoin, geçtiğimiz gün yaklaşık %2 oranında bir artışla 39.493 dolardan işlem görüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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