Sıcak Gelişme! Bitcoin Ve Ethereum 2023 Rekorunu Tazeledi

Bitcoin ve Ethereum 2023 yılının yeni seviyelerine gelirken kripto para dünyasındaki yatırımcılar yeni seviyelerin ne olacağını merak ediyor. Geldiğimiz aşamada artık her yeni tahminin ayrı bir öneminin olduğu kesin. İki analistten Bitcoin ve Ethereum için değerlendirmeler geldi. Analist Ali Martinez ile Alex Thorn yükselişin devam edeceği düşüncesindeler.

Bitcoin ve Ethereum’dan Yeni 2023 Rekoru

Bitcoin ve Ethereum haftaya yine yükselişle başladı. Bu yükseliş beraberinde 2023 rekorlarını da getirdi. BTC 40 bin 884 dolara kadar geldi. Yazıyı yazarken Bitcoin yüzde 1,87 artışla 40 bin 736 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum da 2023 rekorunu tazeledi. Ethereum 2 bin 228 dolara kadar yükseldi. Sonrasında hafif bir geri çekilme yaşayan Ethereum yazıyı yazarken 2 bin 216 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Alex Thorn’un Bitcoin Tahmini

Alex Thorn’a göre Bitcoin şu anda, 40 bin dolar seviyesinde satış yapanlardan alım yapan ve yükseliş bekleyen yatırımcıların artan faaliyetine şahit oldu. Bu nedenle BTC bir birikim aşaması yaşıyor. Bu birikim, potansiyel olarak momentumda bir değişim bekleyen piyasa katılımcıları tarafından stratejik bir konumlandırmaya işaret etti.

Satıcılar 40 bin dolar seviyesinde tükendikçe, Bitcoin fiyatının yukarı yönlü bir hareket görebileceği ve bir sonraki direnç seviyelerinin 42 bin dolar ve 46 bin dolar olacağı analistin tahminleri arasında yer aldı. Analistin bu tahmini mevcut piyasa dinamiklerinin yükseliş eğilimini desteklediğini ve yatırımcıların Bitcoin’in fiyat hareketinin bir sonraki aşaması için potansiyel hedefler olarak kilit direnç seviyelerine baktığını ima ediyor.

Analist bu senaryoda, alıcılar ve satıcılar arasındaki etkileşime odaklanıyor. Bu durum piyasa duyarlılığında potansiyel bir değişime işaret ediyor. Mevcut birikim eğilimi devam eder ve satıcılar güç kaybederse, Bitcoin’in direnç seviyelerini aşması ve daha yüksek fiyat hedeflerinin önünü açması için uygun bir yol görünüyor.

Analist Ali Martinez’in Ethereum Tahmini

Altcoin Ethereum’un 2 bin doların üzerindeki mevcut fiyatı, bu aralıkta önemli miktarda token satın alındığını gösteren verilerle desteklenen potansiyel olarak avantajlı bir satın alma fırsatı sunuyor. Analist Ali Martinez’e göre intotheblock’tan alınan bilgiler, 5 milyon 850 bin cüzdanın toplu olarak bin 900 ila 2 bin 100 dolar aralığında satın alınmış 43 milyon 800 bin ETH tuttuğunu vurgulamakta.

Ali Martinez’e göre bu birikim, bu fiyat seviyelerinde önemli düzeyde yatırımcı ilgisi ve taahhüdü olduğunu ve önümüzdeki zaman diliminde Ethereum için sağlam bir destek seviyesi oluşturabileceğini göstermekte. Bu bilgiler ışığında, tarihsel veriler 2 bin dolar eşiğinde güçlü bir temel ve potansiyel bir esnekliğe işaret ettiğinden, yatırımcıların Ethereum piyasasına girmeyi düşünmeleri için çok geç olmayabileceği sonucuna varılabilir.