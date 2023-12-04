Sıcak Gelişme! Binance Yeni Bir Stablecoin Listeliyor

Bitcoin ve altcoin dünyasında bugün yeni bir gelişme var. Kripto para borsası Binance yeni bir stablecoin listeleyeceğini açıkladı. Buna göre Binance, stablecoin Anchored Coins EUR’yu (AEUR) listeleyecek ve 4 Aralık 2023 saat 13:00’dan itibaren yeni spot alım satım çiftlerini işleme açacak. Duyuruyu yapan Binance, ayrıca AEUR spot alım satım çiftleri için iki heyecan verici sıfır ücret promosyonu sunuyor.

AEUR Listeleme ve Alım Satım Çiftleri

Kripto para borsası Binance kullanıcıları, AEUR/USDT, BTC/AEUR, ETH/AEUR ve EUR/AEUR dahil olmak üzere yeni spot alım satım çiftleri alım satım yapabilecek. AEUR için para yatırma işlemleri şu anda açık ve para çekme işlemleri 5 Aralık 2023 saat 13:00’dan itibaren başlayacak.

Kripto para borsası Binance, tüm AEUR spot alım satım çiftleri için sıfır işlem ücreti promosyonu da duyurdu. Bu promosyon, tüm kullanıcıları kapsıyor ve promosyon dönemi boyunca tanıtılan yeni çiftler de dahil olmak üzere AEUR spot alım satım çiftlerinde sıfır maker ücretinden yararlanmalarını sağlıyor. Bu heyecan verici fırsat, 4 Aralık 2023 saat 13:00’dan bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacak.

Binance, kullanıcıları memnun edecek bir başka hamleyle sıfır işlem ücreti promosyonuna AEUR’u da ekliyor. Bu, kullanıcıların AEUR/USDT, BTC/AEUR ve EUR/AEUR spot alım satım çiftlerinde sıfır yapıcı ve alıcı ücretlerinin keyfini çıkarabileceği anlamına geliyor. Bu promosyonun geçerlilik süresi 4 Aralık 2023 saat 13:00’dan bir sonraki duyuruya kadar olacak.

AEUR Hakkında: Kripto İşlemlerinde İstikrar ve Güvenilirlik

AEUR, Anchored Coins AG tarafından çıkarılan Euro destekli bir stablecoin ve ödeme token’ı olarak öne çıkıyor. İstikrar arayan kripto kullanıcıları için alternatif bir çözüm olarak konumlandırılan AEUR, Ethereum ve BNB Chain’de yerel olarak çıkarılmakta ve ek Blockchain’lerde destek planları bulunmakta.

Her bir AEUR, İhraççıya karşı 1:1 itfa talebine sahip. Ayrıca atanan rezerv bankasındaki EUR ile desteklenerek, fiyat oynaklığı ile ilişkili riskleri azaltırken işlemler ve değer saklama için güvenilir bir araç sağlıyor. AEUR’un rezerv hesabı, Prescient Assurance gibi bağımsız üçüncü taraflarca periyodik denetimlere tabi tutularak şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanıyor.