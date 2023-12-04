Binance’den Delist Ettiği Bu 12 Altcoin İçin Müjde! 5 Aralık’ta Başlıyor!

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 12 altcoin için sürpriz bir adım attı. Kripto para borsası kullanıcılarından gelen talep üzerine delist ettiği ve aralarında Aion (AION), Beam (BEAM) ve Bitcoin Diamond’ın (BCD) da bulunduğu 12 altcoin için para çekme işlemlerini yeniden başlatacağını duyurdu.

Delist Edilen 12 Altcoin İçin Para Çekme İşlemleri Yeniden Başlatılacak

Dev kripto para borsası Binance, kullanıcılarından gelen talep üzerine 12 altcoin için para çekme işlemlerini yeniden başlatacağını duyurdu. Buna göre Binance, Aion (AION), Beam (BEAM), Bitcoin Diamond (BCD), GoChain (GO), Neblio (NEBL), Nebulas (NAS), Neutrino Token (NSBT), Nexus (NXS), Viacoin (VIA), Skycoin (SKY), Songbird (SGB) ve YOYOW (YOYO) için para çekme işlemleri yeniden başlatacak.

Kripto para borsası söz konusu altcoin‘ler için para çekme işlemlerini 5 Aralık’ta TSİ 03.00’da başlatacak ve para çekme işlemleri en son 26 Aralık’ta TSİ 02.59’a kadar yapılabilecek. Belirtilen son tarih ve saatten sonra delist edilen bu altcoin’lerin hiçbiri para çekme işlemleri desteklenmeyecek.

7 Altcoin İçin İse USDT Dönüşümü Yapılacak

Dahası Binance, 26 Aralık’ta TSİ 03.00’a kadar kullanıcıların Binance cüzdanlarındaki varlıklarına göre BEAM, BCD, GO, NEBL, NAS, NSBT ve SGB ile sınırlı olmak üzere 7 altcoin’i USDT‘ye dönüşümünün yapılacağını açıkladı. Bu listedeki altcoin’ler 26 Aralık TSİ 02.59’dan sonra eşdeğer miktarda USDT’ye dönüştürülecek.

Altcoin‘lerin USDT‘ye dönüşüm işlemi 26 Aralık’ta TSİ 03.00 ile 26 Haziran 2024 tarihinde TSİ 02.59 arasında ortalama fiyatlar baz alınarak alınarak periyodik olarak bir şekilde gerçekleştirilerek tamamlanacak.

AION, NXS, VIA, SKY ve YOYO için USDT’ye herhangi bir dönüşüm gerçekleştirilmeyecek. 26 Aralık 02.59’dan sonra bu altcoin’ler için para çekme işlemleri desteklenmezken, dönüşüm işlemi de yapılamayacak.