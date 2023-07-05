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Ünlü Ekonomist Konuştu: Bitcoin’de 37.000 Dolar için Bu Tarihe Dikkat!

Özet

  • Alex Krüger'e göre Bitcoin'de 31.000 dolar seviyesi önemli bir direnç bölgesi.
  • Uzman isim BTC'de 37.000 doların Mayıs ayında görülebileceğini belirtti.
  • Piyasalardaki kargaşaların nedeni olarak ise SEC'i gösterdi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
18:05
5 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), daha önce kısaca aştığı 31.000 dolar seviyesinin altına geri dönmesine rağmen ekonomist ve analist Alex Krüger, özellikle son Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvuruları ışığında yüksek bir fiyat hedefi belirleyerek, Bitcoin’de yükselişe geçeceğini belirtti.

“Blackrock ETF’si Onaylanabilir!”

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’un haberine göre, kripto para analisti ve yatırımcısı Scott Melker, 3 Temmuz’da yayınlanan bir röportajda şu ifadelere yer verdi:

Bir spot Bitcoin ETF için başvuruda bulunmak çok büyük ve henüz uygun şekilde fiyatlandırılmamıştı. BlackRock Bitcoin ETF’sinin büyük olasılıkla onaylanacağına dair çok güçlü haberlerimiz var. Onaylanır mı alınmaz mı tartışılır… Ama şu anda mesele şu ki, bu haberde daha yeni %20 hareket ettik. Ve olasılık kesinlikle %50’nin üzerinde, hatta %75 civarındadır. Yani ilk nokta, bir yandan piyasanın bunun için doğru konumlandırılmadığıdır.

Uzman isime göre ikinci nokta, lider kripto para biriminin direncin 31.000 dolar ile 37.000 dolar arasında ve 37.000 dolar Mayıs ortasından itibaren “ay seviyesi”. Neredeyse kalp krizi geçiriyorduk ve bazılarımız dışarı çıkıp neşe içinde dans ettik.

Bitcoin Fiyat Hareketi!

Bununla birlikte ekonomist, Bitcoin’in diğer riskli varlıklarla olan ilişkisinin son zamanlardaki eğiliminin yalnızca geçici olduğunu ve muhtemelen kripto pazarındaki büyük katılımcılara karşı açılan çok sayıda dava gören devam eden düzenleyici saldırı nedeniyle olduğunu vurguladı. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Korelasyon tarafında, ABD’deki düzenleyiciler bu yıl Nisan ayı başlarından itibaren çok agresif davrandılar. Birçok büyük piyasa yapıcı, piyasanın dışına adım atmaya başladı. Bu korelasyonların, Bitcoin bir makro varlık olmadan önceki temelde 2020 seviyelerine düşmesine neden oldu. Ancak bu durum geçici.

Lider kripto para birimi günde %2,38’lik bir düşüşe karşılık gelen, ancak bir önceki haftaya göre %0,65’lik ve aylık bazda %13,54’lük bir artışı temsil eden 30.293 dolarlık fiyattan işlem görüyor. Grafik, 5 Temmuz’da alınan en son verilere göre. Aynı zamanda kripto para piyasası uzmanı Willy Woo, Bitcoin vadelilerindeki kurumsal ve profesyonel yatırımcılardan gelen sürekli talep artışının ardından Bitcoin’in başka bir fiyat sıkışması içinde olduğuna inanıyor.

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