Bitcoin’de Zirve Üstüne Zirve! Bu 3 Altcoin Yatırımcısı Bayram Ettirdi! XRP, SOL, ADA ve Memecoin’lerde Son Durum!

Kripto paralarda pazar gecesinden bu yana inanılmaz bir yükseliş dalgası yaşanıyor. An itibariyle Bitcoin‘in fiyatının 41.000 doları geride bırakmasıyla tüm piyasa hareketlenmiş göründü. Kripto piyasasında yaşanan son fiyat yükselişi, Bitcoin Spot ETF onayı, gelecek yıl Bitcoin halving’inin gerçekleşmesi ve piyasadaki diğer ilgili olumlu duygulara ilişkin iyimserlikle paralellik gösteriyor.

Bitcoin ve Altcoin Yorum

Kripto paralar hakkında konuşacak olursak, Bitcoin fiyatı 18 aydan uzun bir süredir ilk kez 41.000 dolar seviyesini aşarak 2023’teki yeni en yüksek seviyesini bir kez daha tazeledi. Yazım saati itibariyle Bitcoin fiyatı son 24 saatte %3,55 arttı ve 41.400 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün sahip olduğu işlem hacminde %23,18 artış yaşandı ve 19,63 milyar dolara yükseldi.

En yakın takipçisi Ethereum’un fiyatı 4 Aralık Pazartesi günü %2,25 artışla 2.243,27 dolara yükselerek 2.200 dolarlık kritik seviyeyi aştı ve altcoin’lerde yaşanan yükseliş eğilimini ortaya koydu. Sahip olduğu bu fiyat, yılın en yüksek seviyesine işaret ediyordu.

Öncü altcoin’leri inceleyecek olursak XRP fiyatı %1,55 artışla 0,6322 dolara yükselirken, işlem hacmi son 24 saatte %58 artış yaşadı ve 1,11 milyar dolara yükseldi.

2023’ün en iyi performans gösteren altcoin’lerinden olan Solana‘nın fiyatı yazım saatinde %2,83 artışla 64,73 dolar seviyesindeydi. Yine yatırımcıların yakından takip ettiği altcoin’lerden olan Cardano fiyatı %3,24’lük artışla 0,4064 dolardan alıcı buluyordu.

Dogecoin fiyatı %5,23 yükselişle 0,090 dolar’dan işlem görürken 0,1 dolara göz kırptı ve yatırımcısını mutlu etti. Bu süreçte son 24 saatteki işlem hacmi %18,8 artışla 608,02 milyon dolara ulaştı.

En yakın rakibi, Shiba Inu fiyatı yazım saati itibariyle %1,77 artışla 0,00000917 dolara yükselirken, işlem hacmi ise %239,49 gibi inanılmaz bir oranda arttı ve 423,31 milyon dolara fırladı. Son olarak dikkat çeken bir diğer altcoin Pepe Coin’in fiyatı Pazartesi günü %10’luk artışla 0,00000132 dolara yükseldi.

4 Aralık’ta En İyi Altcoin’ler

Günün en çok kazandıran altcoin’lerini incelediğimizde Terra Classic (LUNC) listenin başında yer alıyor. Terra Classic fiyatı yazım saati itibariyle %20,3 oranında yükseldi ve 0,00023721 oranında işlem görüyor.

ORDI de dikkat çeken bir diğer altcoin oldu. Son dönemde sahip olduğu performanstan bahsedecek olursak, ORDI fiyatı yazım saatinde %11,91 arttı ve 42,86 dolardan işlem görüyor. son 24 saatteki işlem hacmi ise değişmedi ve 663,47 milyon dolar seviyesinde kaldı. Ordi’yi rakiplerinden ayıran ise 30 günlük fiyat performanıs oldu. kriptonun fiyatı son 30 gün içinde yaklaşık %590 oranında arttı.

Son olarak Terra (LUNA) da 4 Aralık’ta LUNC’a eşlik etti Terra topluluğunun güçlü güvenini yansıttı. Bununla birlikte, LUNA ve LUNC benzer bir yapı içerisinde olsalar da, belirgin farklar da barındırıyorlar. 4 Aralık sabahı itibariyle LUNA fiyatı %17,5 artışla 1,05 dolara yükselirken, işlem hacmi ise %259,6 artışla 427,77 milyon seviyesine geldi.