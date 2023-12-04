Ethereum (ETH)

Fiyatı Artmaya Devam Ediyor! Uzmana Göre 2x Yapan Dev Altcoin’de Hedef 3.5x ve Üzeri!

Özet

  • Ethereum, Bitcoin'in 41 bin doları geçen rallisine katılarak 2 bin 253 dolar seviyesine geldi.
  • Son 24 saatte yüzde 4,5 artan altcoin kralının fiyatı son 7 günde yüzde 10 yükseldi.
  • Analistlere göre ETH'nin fiyatı 3 bin 500 dolara kadar yükselebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

En büyük altcoin Ethereum (ETH), 41 bin doları geçen Bitcoin (BTC) rallisine katıldı. ETH, yazım sırasında 270.8 milyar dolarlık piyasa değeriyle 2 bin 253 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 4,5’in üzerinde artan fiyatla birlikte ETH’nin son 7 gündeki kazancı yüzde 10’a çıktı. Dahası ETH’nin fiyatı son 1 yılda 2 katın üzerinde arttı ve teknik görünüm bu artışın 3.5 katı bulacağı ve hatta aşabileceğini gösteriyor.

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Ethereum Rallisi: Hedef 3 Bin 500 Dolar mı?ETH Fiyatı İçin Sırada Ne Var?

Ethereum Rallisi: Hedef 3 Bin 500 Dolar mı?

Güncel veriler Ethereum’un fiyatının 2 bin 200 doları aştığı ve yükselişin devam ettiğini gösteriyor. Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, ETH’nin fiyatının 2 bin doları aşmasının potansiyel olarak uygun bir satın alım fırsatı sunduğunu ileri sürdü. Martinez, bu öngörüsünü desteklemek için zincir içi veri platformu IntoTheBlock‘un sağladığı verilere atıfta bulunarak 5.85 milyon cüzdan adresinin bin 900 dolar ile 2 bin 100 dolar aralığında 43.8 milyon adet ETH satın aldığına dikkat çekti.

Bu veriler Martinez’in söz konusu fiyat aralığının önümüzdeki yıllarda ETH için önemli bir destek seviyesine dönüşebileceğini öne sürmesine yol açtı. Dolayısıyla analist, yatırımcıların Ethereum’a yatırım yapmayı düşünmeleri için henüz çok geç olmadığını iddia etti.

Martinez ayrıca altcoin kralının 2 bin 150 doların üzerinde haftalık mum kapanışı yapması halinde umut verici bir yörüngeyi takip etmesini bekliyor. Analist böyle bir senaryoda ETH’nin fiyatında heyecan verici bir yükseliş olmasını öngörürken sıradaki hedefin 2 bin 600 dolar hatta 3 bin 500 dolar olabileceğini not etti.

ETH Fiyatı İçin Sırada Ne Var?

Fiyattaki son hareketlilikle Ethereum’un fiyat grafiğindeki 2 bin 133 dolardaki kritik direnç seviyesini aşıldı ve alıcılar tarafından yönlendirilen, yukarı yönlü daha büyük bir hareket potansiyeli yakalanmış oldu. Gün içinde yüzde 4,42’lik önemli bir artış yapmış olsa da daha aşılan bu direncin potansiyel olarak yeniden test edilmesi yükseliş için önem taşıyor. Bu seviyenin yeni destek olarak test edilmesi, alıcıların fiyatı daha yüksek seviyelere taşımasının önünü açabilir.

Öte yandan Bitcoin ve Ethereum arasında uzun vadeli bir karşılaştırma yapıldığında, her iki kripto paranın da Ekim ortasından bu yana yukarı yönlü kayda değer bir ivme yakaladıkları görülüyor. Özellikle Bitcoin’in fiyatındaki toparlanma dikkat çekiyor ve yükselen diplerle tutarlı bir yükseliş eğilimi ortaya koyarak Ethereum’a kıyasla daha güçlü bir görüntü sunuyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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