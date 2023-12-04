Kripto Para

Uzman Bitcoin ve Ethereum’da Hedefleri Verdi! Kısa Vadede Bu Seviyelere Kadar Önleri Açık!

Özet

  • Kripto analisti Rager, Bitcoin'in kısa vadede 50 bin dolara yaklaşmasını bekliyor.
  • Analist blok ödülü yarılanmasının ardından 2025'e kadar BTC'nin 83 bin dolara ulaşmasını öngörüyor.
  • Rager ayrıca Ethereum'un kısa vadede 2 bin 500 dolara yükselmesini bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Rager, Bitcoin‘de (BTC) uzun vadeli hedefi olan 83 bin dolara ulaşması için bir yol haritası paylaştı. Analist ayrıca altcoin kralı Ethereum‘da (ETH) kısa vadede 2 bin 500 doların gelmesini beklediğini söyledi.

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Kısa Vadede Bitcoin Fiyatının 50 Bin Dolara Yaklaşmasını BekliyorEthereum Fiyatı İçin Sırada 2 Bin 500 Dolar Var

Kısa Vadede Bitcoin Fiyatının 50 Bin Dolara Yaklaşmasını Bekliyor

Anonim kripto para analisti Rager, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) hesabından Bitcoin‘in önümüzdeki aya kadar 50 bin dolara yaklaşmasını beklediğini ifade etti. Rager, BTC’nin 2024’de gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasına yaklaşırken öngördüğü büyük yükselişi 30 bin dolar seviyesine doğru sert bir düzeltmenin takip edeceği konusunda uyardı.

Analiste göre en büyük kripto para, blok ödülü yarılanmasının ardından 2025 yılına kadar tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 83 bin dolara doğru yükselişini sürdürecek:

Ocak ortasına kadar 48 bin dolar, ardından 30 bin doların ortasına ya da altına bir geri çekilme bekliyor. Blok ödülü yarılanması sonrası yaşanacak ralli ile 2024 sonunda yeni bir zirveye ulaşabilir.

2025’in başında ya da ortasında ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazelemesini bekliyorum. Muhtemelen boğa piyasası 202’in 3’ncü çeyreğinde sona erecek.

Bilindiği gibi Bitcoin madencilerinin çıkardıkları blok başına BTC cinsinden aldıkları blok ödülü ortalama her dört yılda bir yüzde 50 oranında düşmektedir. Bitcoin’in bir sonraki blok ödülü yarılanmasının Nisan 2024’de gerçekleşmesi bekleniyor.

Ethereum Fiyatı İçin Sırada 2 Bin 500 Dolar Var

Bitcoin’in ardından en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum‘un ETH’sine bakan Rager, altcoin kralının kısa vadede 2 bin 500 dolara yükselmeye hazır olduğunu söyledi. Analist yaptığı ETH yorumunda şunları kaydetti:

ETH zaman içinde yavaş yavaş güç kazanıyor. En sonunda fiyatı muhtemelen güzel bir hedef olarak 2 bin 500 dolara gelecek. Bu hafta sonu güzel bir hareket yaptı ancak her zaman için hafta sonu rallilerinin izinden gidilmesi taraftarı değilim.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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