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Binance Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Chainlink, Solana ve Bu 7 Altcoin İçin Müjdeyi Verdi!

Özet

  • Binance Margin, Bitcoin ve 11 altcoin için geçerli olacak bir saatlik faiz muafiyeti promosyonunu duyurdu.
  • Dogecoin, Ethereum, Chainlink, Solana gibi popüler altcoin'ler bu promosyon kapsamında yer alıyor.
  • Kullanıcılar, belirtilen altcoin'leri bir saat boyunca borç aldıklarında otomatik olarak faizden muaf olacaklar.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Dev kripto para borsası Binance‘in marjin kolu Binance Margin, Bitcoin (BTC) ve 11 altcoin için bir saatlik faizin muafiyeti promosyonunu duyurdu. Seçili altcoin’ler arasında Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Chainlink (LINK), Solana (SOL) gibi popüler altcoin’ler bulunuyor.

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Binance Margin’de 1 Saatlik Faiz Muafiyeti GetirildiFaiz Muafiyetinin Hesaplaması Nasıl Olacak?

Binance Margin’de 1 Saatlik Faiz Muafiyeti Getirildi

Binance’in marjin kolu Binance Margin, bugün TSİ 12.00’dan 18 Aralık TSİ 12.00’a kadar geçerli olacak şekilde BTC, DOGE, ETH, GALA, GMT, LINK, MATIC, ORDI, SEI, SOL, TIA ve XRP için yeni bir saatlik faiz muafiyeti promosyonunu duyurdu.

Bir saatlik faiz promosyonu dönemi boyunca Binance Margin’de Bitcoin ve DOGE, ETH, GALA, GMT, LINK, MATIC, ORDI, SEI, SOL, TIA ve XRP’den herhangi birini borç alan tüm kullanıcıların borçlandıkları tutara otomatik olarak bir saatlik süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak. Promosyon döneminin tamamlanmasının ardından bir saatlik faiz muafiyeti uygulaması kullanılamayacak.

Faiz Muafiyetinin Hesaplaması Nasıl Olacak?

Örneği Kullanıcı A ile Kullanıcı B’nin her birinin bugün sırasıyla saat 12.20’de Binance Margin’den 10’ar adet BTC borç aldıklarını düşünelim. Hem Kullanıcı A hem de Kullanıcı B borçlarını aynı gün sırasıyla 13.15’te ve 12:55’te kapattı diyelim. Binance Margin’de faizin her saat başında tahakkuk ettiği göz önünde bulundurulduğunda, normal koşullar altında Kullanıcı A ve Kullanıcı B’nin borcuna sırasıyla iki saatlik ve bir saatlik faiz uygulanması gerekir.

BTC borç almak için saatlik faiz oranının yüzde 0,001 olduğu varsayıldığında, Kullanıcı A’dan [yüzde 0,001 * 10 BTC * (2 – 1) saat] = 0,0001 BTC faiz tahsil edilmesi gerekir çünkü kullanıcılar promosyon dönemi boyunca otomatik olarak bir saatlik faiz ücretinden muaf olacak.

Öte yandan, Kullanıcı B’ye borcunu ilk saat içinde geri ödediği için [yüzde 0,001 * 10 BTC * (1 – 1) saat] = 0 BTC hesaplamasından herhangi bir faiz uygulanmayacak.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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