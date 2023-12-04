John Deaton Bile Cüzdanında XRP’den Çok Bu 2 Coin’i Tutuyor! Elinde Bulunan Miktar XRP’nin 10 Katı!

Ripple vs. SEC davasında Ripple tarafının Avukatı konumunda bulunan John E. Deaton, kripto para yatırımlarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. XRP‘nin önde gelen destekçisi Deaton, portföy tercihlerinin daha çok Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘dan (ETH) yana olduğunu açıkladı.

Deaton Bitcoin Sahibi

Konu hakkında bir açıklama yapan Deaton, sadece yaşamış olduğu şahsi kayıpları nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu dava etmek isteyen öfkeli bir yatırımcı olarak tanınmak istemediğini açıkladı ve ekledi:

Beni ciddi bir şekilde takip eden herkes bunu bilir. SEC’e dava açtığımda, Jorge Tenreiro gibi SEC avukatları yalan söyledi. Yargıç, yanlış token’da işlem yaptım ve para kaybettiğim için üzgün olan hoşnutsuz bir XRP sahibi olduğumu söyledi.

Ancak, Deaton’ın dün yaptığı ayrıntılı açıklamada gerçek çok daha farklıydı. SEC tarafından 22 Aralık 2020’de Ripple Labs ve yöneticileri hakkında dava açıldığında, Deaton hali hazırda “XRP’den önemli miktarda para kazanmıştı. Aynı süreçte üç kripto para birimine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

XRP, BTC ve ETH’nin ardından en küçük yatırımımdı. Ancak, davadan SONRA daha fazla XRP satın aldım çünkü kazanacağımızı biliyordum. Ayrıca, kendime ve hakimin yasalara uyacağına dair bahis oynamak gibiydi.

Avukat ayrıca SEC’in iddialarından duyduğu hayal kırıklığını da net bir biçimde belirtti. Bu yönde mutsuzluğunu dile getirerek iddialarının saçmalığına dikkat çekti. Bitcoin ve Ethereum konusundaki duruşuna açıklık getirerek açıklama yaptı:

Bitcoin’den asla vazgeçmedim. SEC’e dava açtığımda, XRP’ye kıyasla 10 kat daha fazla BTC’ye ve 4 kat daha fazla ETH’ye sahiptim. ETH’nin düzenleyici serbest geçişinin yanı sıra serbest geçişte yer alan büyük çıkar çatışmalarını ve uygunsuzlukları vurgulamama rağmen.

Özellikle ETH’ye yapılan yatırımın sürpriz niteliğinde olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Deaton, Ethereum’un yolsuzluk yoluyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan imtiyazlar elde ettiğine inanmasıyla biliniyordu.

Deaton’dan Önemli Sözler

Deaton ayrıca şu açıklamayı yaptı:

SEC iddiaları sadece Ripple, Brad Garlinghouse ve Chris Larsen ile sınırlı tutmuş olsaydı, dava açmazdım. Ancak bunun yerine SEC, Howey’den bu yana geçen 76 yıl boyunca kendilerini destekleyecek tek bir emsal vaka olmadan, Ripple ile hiçbir bağlantısı olmayan ve XRP’yi menkul kıymet olarak kabul etmeyen yargı bölgeleri de dahil olmak üzere ikincil piyasada XRP satın alan kişilerin hepsinin kayıtsız bir menkul kıymete sahip olduğunu iddia etti.

Ripple davasında kritik bir rol almasına ve kripto XRP’ye olan desteğini sürdürmesine rağmen Deaton’ın yatırım stratejisi, Bitcoin ve Ethereum konusunda desteğini açık bir şekilde sürdürüyor.

Kayıtlara geçsin diye söylüyorum, hala XRP’den 10 kat daha fazla Bitcoin’e sahibim. SEC dava açtıktan sonra daha fazla alım yaptım çünkü bu kendime ve 75 bin davalı ortağıma bahis oynamak gibiydi.

Deaton’ın açıklaması, Bitcoin’in yakın zamanda 40.000 $ sınırını aşmasının ardından çok önemli bir zamanda geldi. Kripto sahipleri için bir iyimserlik notuyla sözlerini bitirdi:

FTX, Celsius, BlockFi, Voyager, 3AC, SEC, vb. gibi acımasız bir ayı piyasası sırasında elinde tutan herkesi cidden tebrik ederim. Hepimizin ‘Hala BTC’ye giriyorsun’; ‘Bitcoin hala ortalıkta mı’; ‘Kuzenim / arkadaşım bir mali danışman ve Bitcoin ve Kripto’nun bir aldatmaca / ponzi olduğunu söyledi’ veya benzer sözler söyleyen birileri var. Gelecekte bunun yerine şunları duyacaksınız: ‘Dostum, çok şanslısın.

Tüm bunlar yaşanırken haftalardır piyasaya giren milyonlarca XRP dikkat çekmeye devam ediyor. Yazım saati itibariyle %2,61 yükselişle 0,64 dolardan işlem görüyor.