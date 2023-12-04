Tarihi İşlem Gerçekleşti 600 Milyar Token Binance Borsa’sından Satın Alındı! Yeni Bir Balina Ortaya Çıktı!

Shiba Inu meme coin, Bitcoin‘de son haftalarda yaşanan geniş kripto piyasası toparlanmasının ortasında önemli balina birikimine ev sahipliği yaptı ve bir ayda yaklaşık %20 oranında SHIB fiyat artışı gerçekleşti. Gerçekleşen büyük bir balina işleminde, on-chain verilere göre, bir balina kripto borsası Binance’den 600 milyar Shiba Inu (SHIB) token’ı çekti.

Balina 600 Milyar SHIB Token Satın Aldı

Lookonchain’in 4 Aralık tarihli verilerine göre, yeni oluşturulan balina cüzdanı kripto borsası Binance’den 600 milyar SHIB token’ı çekerek dikkat çeken bir işlem gerçekleştirdi. Gerçekleşen bu Shiba Inu token hamlesi 5,7 milyon dolar değerinde ve son zamanlarda gerçekleşen diğer balina işlemlerinden çok daha büyük yer tutuyor.

Dahası, balina olma yolunda ilk adım bu cüzdan tarafından geçen hafta atılmış ve Binance’den 2,3 milyon dolar değerinde 250 milyar SHIB token çekilmişti. Balinanın yaptığı bu birikim fiyat yükselişine ilişkin dedikoduları tetikledi ve SHIB fiyatı %5 oranında yükseldi.

Tüm bunlara rağmen, SHIB yakımı ise 24 saat içinde %90’lık düşüş yaşadı. Gerçekleşen dört işlemde toplamda 108.618 SHIB token’ının yakımı gerçekleşti. Shiba Inu topluluğu, geçtiğimiz ay Kasım ayında 1,3 milyar SHIB yakarak dolaşımdaki arzının azalması yönünde SHIB’de sağlam duruşu sürdürmüştü.

SHIB Coin Fiyatı Arttı

Shiba Inu (SHIB) son dakikalarda gerçekleşen düşüşün ardından 24 saatte elde ettiği kazanımların bir kısmını iade etti. Bu süreçte 24 saat içinde %0,33 oranında artışla pozitif bölgede kalmaya devam etti. Bunun nedeni balina birikimi ve BTC’nin fiyat artışı olarak görülebilir.

SHIB fiyatı son dakikada yaşanan düşüş öncesinde son 24 saat içinde %10 artmıştı ve fiyat şu anda 0,00000905 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik süreçte en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,00000840 ve 0,00000954 dolar olmuştu. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte %320 artarak trader’ların ilgisinde bir artışı da yansıttı.

BONE fiyatı da bu süreçte %11’den fazla yükselmişti ancak yazım saatinde gerçekleşen düşüş sonrası 24 saatlik yükseliş oranı %0,08’e geriledi. Yazım saati itibariyle 0,75 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,691 dolar ve 0,781 dolar oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.