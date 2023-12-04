Listede Terra Classic (LUNC) ve Terra (LUNA) da Var! FOMO’ya Kapılanlar Gözünü Bu 3 Altcoin’e Dikti!

Kripto para piyasası, ayın başlangıcında yaptığı dikkat çekici fiyat artışlarıyla boğa trendine girdiğini gösterecek şekilde fiyat artışlarıyla karşı karşıya. Birçok analist, son rallinin spot Bitcoin ETF’sine onay çıkma ihtimalinin yüksek olmasından, yaklaşan blok ödülü yarılanmasından ve diğer makroekonomik gelişmelerle ilgili olduğunu değerlendiriyor. Özellikle makroekonomi tarafından Fed yetkililerinin son açıklamaları, yatırımcıların kripto para piyasasına olan güvenini artırdı. Piyasa katılımcıları Fed’in Mart 2024’e kadar ilk faiz indirimini yapacağı spekülasyonu nedeniyle kripto paralara yöneliyor. FOMO’ya kapılan yatırımcıların hangi altcoin’lere yöneldikleri söz konusu olduğunda ise özellikle üç altcoin öne çıkıyor; Terra Classic (LUNC), Terra (LUNA) ve ORDI (ORDI).

Terra Classic (LUNC) Fiyat Analizi

Terra Classic, son günlerde yatırımcıların yakın takibinde ve bu durum, altcoin’in fiyatında gözlemlenen son ralli ile de kanıtlanmış durumda. Yazının yazıldığı sırada LUNC’nin fiyatı son 24 saatte yüzde 64,84 artışla 0,0002609 dolara ulaştı ve işlem hacmi yüzde 251 artarak 1.22 milyar dolara çıktı.

LUNC yaptığı bu önemli artışla 0,000142 dolar direnci kırdı ve şu anda önemli destek seviyesi 0,0002 doların üzerinde işlem görüyor. 0,00012 dolar seviyesindeki 21 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA), yatırımcılar arasında güçlü boğa sinyali sunuyor olsa da 93 seviyesinde olan Göreceli Güç Endeksi (RSI), 70 olan aşırı alım eşiğini aştığı için dikkatli olunması gerektiğinin sinyalini veriyor.

Altcoin‘in fiyatı özellikle son 7 günde yüzde 110’un üzerinde, son 30 günde ise yüzde 300’ün üzerinde artış yaptı. Altcoin’in fiyatındaki artış özellikle Binnace’in geçen hafta USTC vadeli işlemlerinin başlatmasının yanı sıra, Binance’in bir önceki hafta içinde 4 milyar adet LUNC’yi yakmasıyla desteklendi.

Terra (LUNA) Fiyat Analizi

Terra topluluğuyla bağlantılı başka bir altcoin olan LUNA’da da önemli kazançlar söz konusu ve bugün kripto para piyasasında en iyi performans gösterenler arasında yer alıyor. Yazının hazırlandığı sırada LUNA’nın fiyatı son 30 günde yüzde 160 artışla ve son 24 saatte yüzde 38,27 artışla 1,17 dolara çıkmış ve işlem hacmi aynı zaman diliminde yüzde 306 artışla 577.35 milyon dolara ulaşmış durumda.

LUNA’nın fiyatının 0,000084 dolardaki direnci aşması sonrası şu anda 0,000098 doların üzerinde işlem görerek önemli bir yükseliş yaptı. 0,000067 dolar seviyesindeki 50 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA), yatırımcılar arasında yüksek boğa beklentisini yansıtıyor ancak, 78 seviyesinde olan RSI, aşırı alım koşullarına işaret ederek dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Ani fiyat artışı, ayıların her an piyasaya girmesi için bir potansiyel açıklık yaratabilir.

Bu noktada LUNA’nın Terra ekosisteminin bir altcoin’i olmasına rağmen, LUNA ve LUNC arasında bazı önemli farklar olduğunu belirtmek gerekiyor. Terra Luna, başlangıçta 2018’de orijinal Terra Blockchain‘in yerel varlığı piyasa sürüldü ve önemli değişikliklere uğradı. Ekosistemin 2022’de çökmesinin ardından kurucusu Do Kwon, bir hard fork’la Terra Luna 2.0’ı başlattı. Yeni Blockchain’in yerel varlığı LUNA olarak adlandırılırken, eski Blockchain’in yerel varlığı LUNC olarak adlandırıldı.

ORDI (ORDI) Fiyat Analizi

ORDI de bugün önemli bir çıkış yaptı ve fiyatındaki belirgin artışla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yazının yazıldığı sırada ORDI’nin fiyatı 42,80 dolara kadar çıkarak son 24 saatte neredeyse yüzde 31’lik bir artış gördü.

ORDI’nin 4 saatlik grafiğindeki fiyat hareketleri, yakın gelecekte potansiyel bir temel ayı trendine işaret eden bir yükselen megafon formasyonu oluşturuyor. Fiyattaki artış Bitcoin’in son olarak 41 bin dolar eşiğini aştığı hareket ile ilişkilendirilebilir. 36,27 dolara karşılık gelen 9 günlük Hareketli Ortalaması (MA), boğa momentumunu göstermek üzere mevcut işlem fiyatının üzerinde konumlanmış durumda. Ancak, 93 seviyesinde olan RSI’sı aşırı alım bölgesinde olunduğunu göstererek dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

ORDI son artışla fiyatında son 7 günde neredeyse yüzde 112, son 30 günde ise yüzde 545 artış gördü. Altcoin’in fiyatı son 24 saat içinde 44 dolara kadar çıktı.